ВСУ сознательно охотятся на рейсовые автобусы, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ сознательно атакуют рейсовые и пассажирские автобусы с помощью дронов.
- Об этом Мария Захарова заявила в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В последнее время ВСУ сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР
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