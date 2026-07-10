ВСУ за неделю потеряли более 2290 военных в зоне действия "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
- За неделю было уничтожено свыше 2290 военнослужащих ВСУ, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв в течение недели более выгодные позиции, уничтожили свыше 2290 военнослужащих ВСУ, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2290 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
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