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ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 10.07.2026
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12:27 10.07.2026 (обновлено: 12:35 10.07.2026)
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

МО РФ: ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ с 4 по 10 июля.
  • Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
  • Поражены различные объекты инфраструктуры, включая предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады боеприпасов и логистические центры.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"С 4 по 10 июля т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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