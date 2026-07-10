ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ с 4 по 10 июля.
- Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
- Поражены различные объекты инфраструктуры, включая предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады боеприпасов и логистические центры.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18