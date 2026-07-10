ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.