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СМИ: суд оставил в силе решения Зеленского о санкциях против Порошенко* - РИА Новости, 10.07.2026
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10:34 10.07.2026 (обновлено: 11:00 10.07.2026)
СМИ: суд оставил в силе решения Зеленского о санкциях против Порошенко*

"Общественное": суд на Украине отказал Порошенко в отмене санкций против него

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд Украины отказал экс-президенту Петру Порошенко* в отмене решения о санкциях против него.
  • Санкции были введены СНБО 12 февраля 2025 года.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Верховный суд Украины отказал экс-президенту Петру Порошенко* в отмене решения Владимира Зеленского о санкциях против него, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Верховный суд отказал Порошенко* в отмене решения президента о санкциях против него", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

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Сам Порошенко на заседании суда, которое транслировалось в YouTube-канале партии "Европейская солидарность", заявил, что почти половина представителей СНБО, голосовавших за санкции против него, находятся под следствием, прячутся за границей или являются фигурантами скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Порошенко* 12 февраля 2025 года. Ему, в том числе, запретили распоряжаться и пользоваться активами, а также участвовать в приватизации и аренде госимущества, увеличивать уставный капитал предприятий.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с экс-лидером запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателем совета движения "Другая Украина" Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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