СМИ: суд оставил в силе решения Зеленского о санкциях против Порошенко*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд Украины отказал экс-президенту Петру Порошенко* в отмене решения о санкциях против него.
- Санкции были введены СНБО 12 февраля 2025 года.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Верховный суд Украины отказал экс-президенту Петру Порошенко* в отмене решения Владимира Зеленского о санкциях против него, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Верховный суд отказал Порошенко* в отмене решения президента о санкциях против него", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сам Порошенко на заседании суда, которое транслировалось в YouTube-канале партии "Европейская солидарность", заявил, что почти половина представителей СНБО, голосовавших за санкции против него, находятся под следствием, прячутся за границей или являются фигурантами скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с экс-лидером запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателем совета движения "Другая Украина" Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.