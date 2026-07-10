СМИ: суд оставил в силе решения Зеленского о санкциях против Порошенко*

Сам Порошенко на заседании суда, которое транслировалось в YouTube-канале партии "Европейская солидарность", заявил, что почти половина представителей СНБО, голосовавших за санкции против него, находятся под следствием, прячутся за границей или являются фигурантами скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с экс-лидером запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателем совета движения "Другая Украина" Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.