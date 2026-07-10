Краткий пересказ от РИА ИИ В Саратове открылся новый участок набережной, увеличивший ее протяженность до восьми километров.

Набережная в Саратове стала самой протяженной среди набережных волжских городов.

Третий этап строительства завершен досрочно: изначально достроить набережную планировалось в 2027 году.

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Новый участок набережной, увеличивший ее протяженность до восьми километров и сделавший самой протяженной на Волге, открылся в Саратове в пятницу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Весной Володин информировал, что после открытия участка набережной от моста Саратов-Энгельс до пляжа в Затоне протяженность саратовской набережной достигнет восьми километров, и она станет самой протяженной среди набережных волжских городов.

"Сегодня для жителей и гостей города открылось замечательное общественное пространство, позволяющее обеспечить доступ к Волге. Желаю всем хорошего отдыха и настроения", – приводятся слова председателя Госдумы Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном его работе в регионе.

Третий, завершающий этап строительства нового участка набережной соединил пляж в Затоне и участок под мостом Саратов-Энгельс. Стоимость работ в рамках госконтракта оценивалась в 2,44 миллиарда рублей. Работы завершены досрочно, изначально достроить набережную планировалось в 2027 году.