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В Саратове открылся новый участок набережной - РИА Новости, 10.07.2026
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14:13 10.07.2026 (обновлено: 14:20 10.07.2026)
В Саратове открылся новый участок набережной

Володин: в Саратове открылся новый участок набережной на Волге

© Володин Саратов/TelegramНовый участок набережной открылся в Саратове
Новый участок набережной открылся в Саратове - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Володин Саратов/Telegram
Новый участок набережной открылся в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове открылся новый участок набережной, увеличивший ее протяженность до восьми километров.
  • Набережная в Саратове стала самой протяженной среди набережных волжских городов.
  • Третий этап строительства завершен досрочно: изначально достроить набережную планировалось в 2027 году.
САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Новый участок набережной, увеличивший ее протяженность до восьми километров и сделавший самой протяженной на Волге, открылся в Саратове в пятницу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Весной Володин информировал, что после открытия участка набережной от моста Саратов-Энгельс до пляжа в Затоне протяженность саратовской набережной достигнет восьми километров, и она станет самой протяженной среди набережных волжских городов.
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"Сегодня для жителей и гостей города открылось замечательное общественное пространство, позволяющее обеспечить доступ к Волге. Желаю всем хорошего отдыха и настроения", – приводятся слова председателя Госдумы в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном его работе в регионе.
Третий, завершающий этап строительства нового участка набережной соединил пляж в Затоне и участок под мостом Саратов-Энгельс. Стоимость работ в рамках госконтракта оценивалась в 2,44 миллиарда рублей. Работы завершены досрочно, изначально достроить набережную планировалось в 2027 году.
В начале июля Володин сообщал, что в перспективе рассматривается продление набережной в Заводской район Саратова с планами по обустройству там третьего городского пляжа в микрорайоне Улеши.
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