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СМИ: под Одессой военного ВСУ избили арматурой за замечание о русской песне - РИА Новости, 10.07.2026
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11:56 10.07.2026 (обновлено: 17:51 10.07.2026)
СМИ: под Одессой военного ВСУ избили арматурой за замечание о русской песне

"Страна.ua": под Одессой военного ВСУ избили за замечание о русской песне

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Затока Одесской области мужчина избил арматурой военного ВСУ.
  • Причиной конфликта стала просьба военнослужащего выключить музыку на русском языке.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мужчина в поселке Затока Одесской области избил арматурой военного ВСУ, который требовал выключить музыку на русском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«

"В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным агентства УНИАН, военнослужащий находится в больнице с тяжелыми травмами.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского языка во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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