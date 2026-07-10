СМИ: под Одессой военного ВСУ избили арматурой за замечание о русской песне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Затока Одесской области мужчина избил арматурой военного ВСУ.
- Причиной конфликта стала просьба военнослужащего выключить музыку на русском языке.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мужчина в поселке Затока Одесской области избил арматурой военного ВСУ, который требовал выключить музыку на русском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным агентства УНИАН, военнослужащий находится в больнице с тяжелыми травмами.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского языка во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.