СМИ: под Одессой военного ВСУ избили арматурой за замечание о русской песне

"В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.