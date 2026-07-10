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Партия Мадьяра внесла проект о создании ведомства по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 10.07.2026
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17:21 10.07.2026
Партия Мадьяра внесла проект о создании ведомства по борьбе с коррупцией

Партия Мадьяра внесла проект о создании нового ведомства по борьбе с коррупцией

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая партия "Тиса" внесла в парламент Венгрии законопроект о создании Национального управления по возвращению и защите активов.
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Венгерская правящая партия "Тиса" внесла в парламент законопроект о создании Национального управления по возвращению и защите активов, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Мы только что внесли законопроект об учреждении Национального управления по возвращению и защите активов", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook*.
В конце июня Мадьяр заявил, что инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией, для начала будут созданы специальное Национальное управление по возвращению и защите активов и внесены изменения в 47 законов. Этот комплекс мер венгерский премьер назвал "операцией "Очищающий огонь".
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