Партия Мадьяра внесла проект о создании ведомства по борьбе с коррупцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая партия "Тиса" внесла в парламент Венгрии законопроект о создании Национального управления по возвращению и защите активов.

БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Венгерская правящая партия "Тиса" внесла в парламент законопроект о создании Национального управления по возвращению и защите активов, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Мы только что внесли законопроект об учреждении Национального управления по возвращению и защите активов", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook*.

В конце июня Мадьяр заявил, что инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией, для начала будут созданы специальное Национальное управление по возвращению и защите активов и внесены изменения в 47 законов. Этот комплекс мер венгерский премьер назвал "операцией "Очищающий огонь".