Стала известна главная тема ВЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главной темой ХI Восточного экономического форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».
- Тема форума соотносится с ключевым приоритетом новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, который связан с улучшением качества жизни людей в регионе.
- Стратегия охватывает пять крупных тем, включая преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическую адаптацию.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток - развитие во благо людей", сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
"Главной темой ХI Восточного экономического форума, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – развитие во благо людей", - говорится в сообщении.
Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
Как отметили в пресс-службе, тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
Стратегия охватывает пять крупных тем - преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация.
ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года по указу президента РФ.
Камчатка представит павильон-подводную лодку на ВЭФ
1 июля, 04:48