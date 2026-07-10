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Стала известна главная тема ВЭФ-2026 - РИА Новости, 10.07.2026
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00:57 10.07.2026
Стала известна главная тема ВЭФ-2026

Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток — развитие во благо людей"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Восточного экономического форума во Владивостоке
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главной темой ХI Восточного экономического форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».
  • Тема форума соотносится с ключевым приоритетом новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, который связан с улучшением качества жизни людей в регионе.
  • Стратегия охватывает пять крупных тем, включая преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическую адаптацию.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток - развитие во благо людей", сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
"Главной темой ХI Восточного экономического форума, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – развитие во благо людей", - говорится в сообщении.
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Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
Как отметили в пресс-службе, тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
Стратегия охватывает пять крупных тем - преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация.
ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года по указу президента РФ.
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