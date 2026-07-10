В ВАВТ рассказали о мерах поддержки экспорта российских товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Продвижение бренда российских товаров и общие витрины на зарубежных маркетплейсах могут помочь отечественным компаниям активнее выходить на иностранные рынки, говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

Бизнес предложил меры по поддержке экспортной электронной торговли, включая системное повышение узнаваемости российских товаров и бренда «Сделано в России», а также поддержку инфраструктуры экспортной электронной торговли.

Компаниям, которые уже вышли на зарубежные рынки, необходима поддержка с масштабированием производства, включая развитие экспортных производственных кластеров и финансовую поддержку.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продвижение бренда российских товаров и общие витрины на зарубежных маркетплейсах могут помочь отечественным компаниям активнее выходить на иностранные рынки, говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), с которым ознакомилось РИА Новости.

"Запрос бизнеса на меры поддержки экспортной электронной торговли... связан со следующими направлениями поддержки: продвижением российских товаров за рубежом, развитием логистической и цифровой инфраструктуры, помощью в выполнении требований зарубежных рынков и созданием механизмов масштабирования производства для компаний, которые уже подтвердили спрос на свою продукцию за рубежом", - сообщается в докладе.

В связи с этим бизнес предложил ряд мер. Так, следует системно повышать узнаваемость российских товаров и бренда "Сделано в России" на приоритетных рынках за границей. Инструменты продвижения должны подбираться под специфику конкретного рынка. Такую работу целесообразно координировать через РЭЦ с участием Россотрудничества и других институтов продвижения российских интересов, отмечается в докладе.

Кроме того, предлагается проводить зонтичные закупки российских товаров у МСП, а затем экспортировать их через крупного институционального оператора или группу операторов. В отличие от самостоятельного размещения на зарубежных площадках, это позволит снять с малых производителей операционные задачи.

Также бизнес отмечает необходимость поддержки инфраструктуры экспортной электронной торговли - зарубежных фулфилмент-хабов, бондовых и таможенных складов, центров консолидации малых партий, сервисов предпродажной подготовки товаров, механизмов возвратов и доставки "последней мили".

Это должно помочь компаниям выполнять требования конкретного зарубежного рынка по сертификации, маркировке, упаковке, локализации и так далее. "Без этих элементов экспорт через маркетплейсы в страны БРИКС+ будет оставаться точечным и дорогим", - отмечают авторы доклада.

Компаниям, которые уже вышли на зарубежные рынки, необходима поддержка с масштабированием производства, пишут авторы доклада. Это могут быть меры по развитию экспортных производственных кластеров, предоставлению инфраструктуры и земли на льготных условиях, а также финансовая поддержка на разных этапах.