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В ВАВТ рассказали о мерах поддержки экспорта российских товаров - РИА Новости, 10.07.2026
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09:07 10.07.2026
В ВАВТ рассказали о мерах поддержки экспорта российских товаров

ВАВТ: продвижение товаров на маркетплейсах поможет выйти на зарубежные рынки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продвижение бренда российских товаров и общие витрины на зарубежных маркетплейсах могут помочь отечественным компаниям активнее выходить на иностранные рынки, говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
  • Бизнес предложил меры по поддержке экспортной электронной торговли, включая системное повышение узнаваемости российских товаров и бренда «Сделано в России», а также поддержку инфраструктуры экспортной электронной торговли.
  • Компаниям, которые уже вышли на зарубежные рынки, необходима поддержка с масштабированием производства, включая развитие экспортных производственных кластеров и финансовую поддержку.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продвижение бренда российских товаров и общие витрины на зарубежных маркетплейсах могут помочь отечественным компаниям активнее выходить на иностранные рынки, говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), с которым ознакомилось РИА Новости.
"Запрос бизнеса на меры поддержки экспортной электронной торговли... связан со следующими направлениями поддержки: продвижением российских товаров за рубежом, развитием логистической и цифровой инфраструктуры, помощью в выполнении требований зарубежных рынков и созданием механизмов масштабирования производства для компаний, которые уже подтвердили спрос на свою продукцию за рубежом", - сообщается в докладе.
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В связи с этим бизнес предложил ряд мер. Так, следует системно повышать узнаваемость российских товаров и бренда "Сделано в России" на приоритетных рынках за границей. Инструменты продвижения должны подбираться под специфику конкретного рынка. Такую работу целесообразно координировать через РЭЦ с участием Россотрудничества и других институтов продвижения российских интересов, отмечается в докладе.
Кроме того, предлагается проводить зонтичные закупки российских товаров у МСП, а затем экспортировать их через крупного институционального оператора или группу операторов. В отличие от самостоятельного размещения на зарубежных площадках, это позволит снять с малых производителей операционные задачи.
Также бизнес отмечает необходимость поддержки инфраструктуры экспортной электронной торговли - зарубежных фулфилмент-хабов, бондовых и таможенных складов, центров консолидации малых партий, сервисов предпродажной подготовки товаров, механизмов возвратов и доставки "последней мили".
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Это должно помочь компаниям выполнять требования конкретного зарубежного рынка по сертификации, маркировке, упаковке, локализации и так далее. "Без этих элементов экспорт через маркетплейсы в страны БРИКС+ будет оставаться точечным и дорогим", - отмечают авторы доклада.
Компаниям, которые уже вышли на зарубежные рынки, необходима поддержка с масштабированием производства, пишут авторы доклада. Это могут быть меры по развитию экспортных производственных кластеров, предоставлению инфраструктуры и земли на льготных условиях, а также финансовая поддержка на разных этапах.
По словам аналитиков, такие меры будут особенно значимы для выхода экспортеров в страны БРИКС+ и другие дальние рынки. Там у российских маркетплейсов пока нет сопоставимой инфраструктуры "единого окна", а отдельные МСП не могут самостоятельно нести расходы на сертификацию, маркировку, логистику, продвижение, возвраты и локальное сопровождение продаж.
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