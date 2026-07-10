Эксперты предложили уменьшить высоту триумфальной арки Трампа

Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

Люди у здания Капитолия в Вашингтоне

© AP Photo / J. Scott Applewhite Люди у здания Капитолия в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты национальной комиссии по планированию Вашингтона порекомендовали уменьшить высоту триумфальной арки, которую предлагает построить президент США Дональд Трамп, так как арка высотой 250 футов нарушит закон о высоте зданий 1910 года.

Комиссия проголосовала за продвижение проекта восемью голосами против одного, несмотря на возражения экспертов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты национальной комиссии по планированию Вашингтона порекомендовали уменьшить высоту триумфальной арки, которую президент США Дональд Трамп предлагает построить в американской столице, сообщает газета Эксперты национальной комиссии по планированию Вашингтона порекомендовали уменьшить высоту триумфальной арки, которую президент США Дональд Трамп предлагает построить в американской столице, сообщает газета Washington Post

По мнению экспертов, арка высотой 250 футов (76 метров) нарушит закон о высоте зданий 1910 года, который ограничивает их высоту 130 футами (40 метров).

После трехчасового заседания комиссия проголосовала за продвижение проекта восемью голосами против одного.

По данным издания, окончательное рассмотрение проекта может состояться в сентябре. Как отмечается, представители администрации в комиссии настаивают, что закон о высоте не должен применяться к федеральным проектам.