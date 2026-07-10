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Эксперты предложили уменьшить высоту триумфальной арки Трампа - РИА Новости, 10.07.2026
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04:59 10.07.2026
Эксперты предложили уменьшить высоту триумфальной арки Трампа

Комиссия продвинула проект арки Трампа, но предложила уменьшить ее высоту

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты национальной комиссии по планированию Вашингтона порекомендовали уменьшить высоту триумфальной арки, которую предлагает построить президент США Дональд Трамп, так как арка высотой 250 футов нарушит закон о высоте зданий 1910 года.
  • Комиссия проголосовала за продвижение проекта восемью голосами против одного, несмотря на возражения экспертов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты национальной комиссии по планированию Вашингтона порекомендовали уменьшить высоту триумфальной арки, которую президент США Дональд Трамп предлагает построить в американской столице, сообщает газета Washington Post.
По мнению экспертов, арка высотой 250 футов (76 метров) нарушит закон о высоте зданий 1910 года, который ограничивает их высоту 130 футами (40 метров).
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После трехчасового заседания комиссия проголосовала за продвижение проекта восемью голосами против одного.
По данным издания, окончательное рассмотрение проекта может состояться в сентябре. Как отмечается, представители администрации в комиссии настаивают, что закон о высоте не должен применяться к федеральным проектам.
Монумент предполагается построить в районе Арлингтонского кладбища. В заявленную высоту входит и сама арка, и статуя Свободы высотой 18 метров.
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