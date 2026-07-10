В Варшаве мужчина избил полицейских кастетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Варшавы, вооруженный кастетами и мачете, напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью.

Позже он атаковал полицейских в районе станции метро Кабаты, где ранил одного из них кастетом в ногу.

Нападавший задержан, у него обнаружили два кастета и мачете.

Мужчина заявил, что его преследуют и подслушивают.

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Житель Варшавы ходил по городу и избивал полицейских кастетом, сообщает радиостанция Житель Варшавы ходил по городу и избивал полицейских кастетом, сообщает радиостанция RMF FM

"Вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью в Варшаве . Позже, при попытке задержания, он ранил очередных сотрудников", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, нападение произошло возле штаб-квартиры Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Варшаве.

"Офицер шел на службу, когда на него напал мужчина, вооруженный кастетом. Нападавший ударил полицейского в область головы, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Позже он напал на полицейских в районе станции метро Кабаты.

"Одного из полицейских он ударил кастетом в ногу, в результате чего (полицейский - ред.) получил серьезную травму и был доставлен в госпиталь. Другие полицейские получили неопасные травмы", - сообщает RMF FM.

Мужчина был задержан, у него обнаружили два кастета и мачете. В настоящее время с его участием проводятся оперативные мероприятия.

По неофициальной информации радиостанции, задержанный не искал конкретного человека - он хотел напасть именно на полицейского, занимающегося борьбой с киберпреступностью.