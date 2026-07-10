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В Варшаве мужчина избил полицейских кастетом - РИА Новости, 10.07.2026
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17:15 10.07.2026
В Варшаве мужчина избил полицейских кастетом

В Варшаве мужчина ходил по городу и избивал полицейских кастетом

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Варшавы, вооруженный кастетами и мачете, напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью.
  • Позже он атаковал полицейских в районе станции метро Кабаты, где ранил одного из них кастетом в ногу.
  • Нападавший задержан, у него обнаружили два кастета и мачете.
  • Мужчина заявил, что его преследуют и подслушивают.
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Житель Варшавы ходил по городу и избивал полицейских кастетом, сообщает радиостанция RMF FM.
"Вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью в Варшаве. Позже, при попытке задержания, он ранил очередных сотрудников", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, нападение произошло возле штаб-квартиры Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Варшаве.
"Офицер шел на службу, когда на него напал мужчина, вооруженный кастетом. Нападавший ударил полицейского в область головы, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Позже он напал на полицейских в районе станции метро Кабаты.
"Одного из полицейских он ударил кастетом в ногу, в результате чего (полицейский - ред.) получил серьезную травму и был доставлен в госпиталь. Другие полицейские получили неопасные травмы", - сообщает RMF FM.
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Мужчина был задержан, у него обнаружили два кастета и мачете. В настоящее время с его участием проводятся оперативные мероприятия.
По неофициальной информации радиостанции, задержанный не искал конкретного человека - он хотел напасть именно на полицейского, занимающегося борьбой с киберпреступностью.
"29-летний мужчина заявил, что его преследуют и подслушивают", - говорится в сообщении.
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