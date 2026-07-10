Историк рассказал о казни поляками евреев под Белостоком в 1941 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Ровно 85 лет назад в местечке Едвабне на оккупированной гитлеровцами территории под Белостоком антисемитски настроенные польские жители заживо сожгли сотни своих соседей-евреев.

До 2000 года Варшава обвиняла в трагедии нацистов, эту линию гнет и современная Польша.

Американский историк Ян Томаш Гросс пришел к выводу о невиновности в преступлении немцев и виновности местных антисемитски настроенных поляков, что произвело эффект разорвавшейся «информационной бомбы».

После оглашения результатов расследования президент Польши Александр Квасьневский на 60-летии трагедии заявил о причастности поляков к убийству евреев в Едвабне, что вызвало раскол в польском обществе.

В современной Польше ксенофобия и ненависть на национальной почве стали нормой, отмечается новая волна антисемитизма.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Антисемитски настроенные польские жители местечка Едвабне на оккупированной гитлеровцами территории под Белостоком ровно 85 лет назад заживо сожгли сотни своих соседей-евреев, а после войны Варшава обвинила в содеянном нацистов, эту линию гнут и в современной Польше, пропитанной национальной ненавистью, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

"10 июля 1941 года в местечке Едвабне (в настоящее время город в Ломжинском повяте Подляского воеводства Республики Польши) произошло событие, которому, как мине замедленного действия, пролежавшей в земле почти 60 лет после окончания войны, суждено было "сдетонировать" лишь в 2000 году", - сказал Матвеев.

После нападения Германии на СССР и продвижения вермахта вглубь его территории на месте бывшей Белостокской области Белорусской ССР (до сентября 1939 года Белостокского воеводства Польской Республики) была создана новая оккупационная административно-территориальная единица – округ Белосток, который до 1944 года находился под немецким гражданским управлением, однако формально в состав рейха включен так и не был. Местечко Едвабне с преимущественно еврейским населением немецкие войска захватили уже на следующий день после начала войны.

"А через два-три дня в городке и окрестностях начались первые нападения поляков на евреев, переросшие в настоящий погром, основные действия которого развернулись 10 июля 1941 года. Без оглядки на оккупантов, толпа возбужденных поляков сначала жестоко избивала и мучила своих жертв, а потом стала зверски убивать любыми оказавшимися под рукой предметами: палками, камнями, топорами, вилами и т.п.", - отметил Матвеев.

Трупы тут же осквернялись, добавил он. "Так, чудом выживший при погроме ключевой свидетель трагедии Шмуль Васерштайн впоследствии вспоминал: "Якуба Каца они забили кирпичами, а Кравецкого закололи ножами, потом выкололи ему глаза и отрезали язык. Он терпел нечеловеческие муки в течение 12 часов, пока не испустил дух", - сказал историк.

Координатором погрома выступил бургомистр городка Мариан Кароляк. Именно он приказал согнать всех оставшихся в живых евреев на площадь перед городской ратушей (жителей самого Едвабне и беженцев из оккупированных Германией в 1939 году регионов Польши), в основном женщин, стариков и детей, включая младенцев.

"Здесь их заставили свалить установленный при советской власти памятник Ленину, после чего, вручив согнанным красные флаги, поляки под градом ударов принудили евреев нести памятник на окраину городка. Там их загнали в большой овин (хозяйственная постройка для сушки снопов перед молотьбой ­– ред.), облили его керосином и, руководствуясь методами нацистских карателей, сожгли всех заживо", - сказал Матвеев.

В общей сложности в этот роковой день в Едвабне было убито около 1600 евреев, добавил он. Кроме того, пользуясь подвернувшимся удобным случаем, многие местные жители неплохо разжились имуществом за счет уничтоженных соседей-евреев, отметил историк.

Все свалили на немцев

"Побудительным мотивом для подобных безжалостных действий толпы стал укоренившийся в польском народе антисемитизм, а также обвинения в адрес местных евреев в пособничестве "жидобольшевикам" в период советской власти и пребывания здесь Красной армии и НКВД с середины сентября 1939 по 22 июня 1941 года", - сказал Матвеев.

При этом имеются свидетельства, что преследования евреев в Едвабне начались еще задолго до прихода туда Красной армии, подчеркнул он. "Видимо, местные поляки-антисемиты брали пример у своих западных соседей – германских нацистов, развязавших в рейхе террор против евреев после прихода Гитлера к власти", - добавил эксперт.

Матвеев процитировал слова жившего до 1938 года в Едвабне раввина Якова Бейкера из его интервью польской газете Rzeczpospolita в марте 2001 года: "Я тогда был уже взрослым и видел, как с середины 30-х нарастала враждебность поляков к евреям… Начались нападения на евреев, случались и убийства. Мы жили во все большем страхе… Под конец 30-х уже едва ли не все евреи хотели покинуть Едвабне, бежать из Польши".

Именно тогда в 1938 году посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липский собирался поставить в Варшаве "великолепный памятник" Гитлеру в случае реализации идеи фюрера о переселении всех евреев в Африку, напомнил Матвеев.

Данные, опубликованные через 60 лет после трагедии Едвабне польским Институтом национальной памяти, опровергают тезис о массовый поддержке евреями советской власти в регионе, подчеркнул Матвеев. "Подсчитано самими же поляками, что осенью 1940 года в бывшем Белостокском воеводстве (Белостокской области БССР) с новыми властями сотрудничали 2773 поляка (51% от общего числа добровольцев), 1425 белорусов (26%) и 1050 евреев (19%). Получается, что евреи помогали большевикам ничуть не больше, чем поляки и белорусы", - сказал историк.

По словам Матвеева, не случайно, что известный советский и российский писатель Станислав Куняев, в свое время посвятивший расследованию трагедии в Едвабне часть своей резонансной книги "Шляхта и мы", образно назвал это массовое убийство евреев "Холокостом по велению сердца".

"Немецкие оккупационные власти с удовлетворением смотрели на происходящее со стороны, фотографировали и даже не пытались остановить совершаемые преступления, поскольку, в их понимании, поляки-антисемиты, по сути, своими руками выполняли потенциальную работу айнзацкоманд полиции безопасности и СД по "окончательному решению еврейского вопроса", - отметил Матвеев.

Но именно немцев польские власти впоследствии на целых 60 лет сделали крайними в этой трагедии, подчеркнул эксперт. После изгнания Красной армией нацистских оккупантов с польской земли и восстановления государственности Польши местные власти быстро "спустили на тормозах" объективное расследование трагедии, а виновными в ней назначили неких "немецких карателей", добавил Матвеев. "В 1962 году там, где стоял сожженный овин, был даже установлен памятный знак, на котором высекли текст: "Место казни еврейского населения. Гитлеровское гестапо и жандармерия сожгли живьем 1600 человек. 10.07.1941 г.", - сказал он.

Разоблачение, пришедшее из США

При этом и власти и жители Едвабне были детально осведомлены об истинных виновниках антисемитской экзекуции, но помалкивали об этом, будучи повязанными пролитой невинной кровью, добавил Матвеев. "Так продолжалось целых 60 лет и, возможно, продолжалось бы до сих пор, если бы не известный американский историк, социолог и политолог польского происхождения, еврей по национальности, Ян Томаш Гросс", - отметил историк.

Будучи сам жертвой очередной антисемитской кампании, развязанной уже польскими коммунистическими властями в 1968 году и вынудившей его эмигрировать в США вместе с семьей, Гросс тщательно исследовал детали трагедии в Едвабне и пришел к однозначному выводу о невиновности в этом преступлении немцев и виновности местных антисемитски настроенных поляков.

Результатом научных поисков Гросса стала книга под названием "Соседи: История уничтожения еврейского местечка", полностью посвященная массовому убийству евреев в Едбавне. "Поляки по праву гордились сопротивлением их общества нацистам, однако в действительности за время войны они убили больше евреев, чем немцев", - процитировал Матвеев слова из интервью Гросса, которое тот позже дал немецкому изданию Welt.

Публикация результатов исследования произвела эффект разорвавшейся "информационной бомбы", до основания потрясшего польское общество, добавил историк. "Это был мощный удар по коллективной памяти поляков, позиционирующих себя исключительно в качестве жертвы двух оккупаций, немецкой и советской, в годы Второй мировой войны, а также неистовыми борцами за свою свободу", - подчеркнул Матвеев.

По его словам, факты массовых убийств евреев простыми поляками без участия немцев, приведенные Гроссом, оказались настолько неопровержимыми, что даже такое одиозное и политизированное историко-архивное учреждение Польши, как Институт национальной памяти, в документе с официальными результатами собственного расследования заключил: "Убийством евреев в Едвабне занималась группа гражданских лиц польской национальности, участие которых в этом деле было решающим".

"Поляки сдались и в конце концов признались во многом, о чем никогда бы не обмолвились, если бы не Едвабне. Поняли, что постоянно нарастающий в прессе крик о Катыни сдетонирован вопль Едвабне. В истории все взаимосвязано - так справедливо заметил в своей книге Станислав Куняев", - добавил Матвеев.

Президентское лукавство

Единственное, что решили оспорить расследователи, так это количество жертв - 1600 человек, которое поляки сами же указали на памятном камне в Едвабне еще в 1962 году. После проведенной эксгумации останков погибших институт озвучил цифры 340-350 человек. Но самой сути дела это совершенно не меняет, подчеркнул Матвеев.

"Еще до оглашения результатов расследования тогдашний президент Польши Александр Квасьневский на 60-летии трагедии 10 июля 2001 года, подавив в себе национальный "шляхетский гонор", заявил: "Мы точно знаем, что среди гонителей и палачей были поляки. Мы не можем сомневаться – здесь, в Едвабне, граждане Республики Польша погибли от рук других граждан Республики Польша", - отметил Матвеев.

Но Квасьневский тогда слукавил, добавил историк. "На момент трагедии никаких граждан Республики Польша не существовало в помине, поскольку свою государственность поляки полностью утратили. После вторжения германских войск и поспешного бегства руководства страны 17 сентября 1939 года сначала в Румынию, а затем во Францию, Республика Польша на целых пять лет исчезла с политической карты мира", - напомнил Матвеев. Поэтому 10 июля 1941 года в Едвабне одни жители польской национальности (а не граждане), проживавшие на оккупированной Германией территории в округе Белосток, убивали других жителей данного округа еврейской национальности, пояснил эксперт.

Решение Квасьневского выступить со словами покаяния от имени всего народа страны в связи с 60-летием трагедии во время торжественного открытия нового мемориала на бывшей рыночной площади Едвабне в присутствии тысяч гостей и журналистов, в том числе из Израиля, вызвало очередной раскол в польском обществе. Опросы показали, что почти половина поляков действия своего президента не одобрили, добавил Матвеев.

"Более того, мероприятие бойкотировали власти самого Едвабне и иерархи польской Римско-католической церкви", - отметил историк. Католическая церковь в лице кардинала, архиепископа Варшавы и примаса Польши Юзефа Глемпа даже попыталась оправдать преступников.

"Накануне торжественно-памятных мероприятий, 15 мая 2001 года, в общественно-политической католической газете Nasz Dziennik он заявил: "В сравнении с Европой у нас в Польше евреи жили сравнительно неплохо и чувствовали себя как дома. Мы задумываемся: не должны ли евреи признать свою вину перед поляками, особенно за сотрудничество с большевиками, за соучастие в депортациях, за отправку поляков в тюрьмы, за унижение многих своих сограждан", - добавил эксперт.

По словам Матвеева, поразительно, что по прошествии шести десятилетий после трагических событий в Едвабне глава польской Римско-католической церкви практически дословно воспроизвел обвинения в адрес еврейского населения, аналогичные тем, что звучали в июле 1941 года, когда разгневанная толпа поляков чинила массовую расправу над евреями. "Трагедия в Едвабне как коллективное преступление поляков до сих пор не признается частью общественности Польши, о чем свидетельствуют факты осквернения мемориала погибшим", - отметил Матвеев.

А в ходе слушаний в польском Сейме в июле 2016 года избранный новым главой Института национальной памяти Ярослав Шарек возложил ответственность за погром в Едвабне на оккупационные немецкие войска, вступив в противоречие с исследованиями возглавляемого им института, добавил эксперт. "Шарек бездоказательно заявил, что "исполнителями этого убийства были немцы, которые использовали в этой машине собственного террора, под давлением, группку поляков", и что ответственность за эти убийства полностью падает на немецкий тоталитаризм", - сказал Матвеев.

Погром в Едвабне - не единственный эпизод преследования евреев со стороны поляков в годы Второй мировой войны, подчеркнул эксперт. "История знает много примеров, когда поляки помогали немецким оккупационным властям в охоте за скрывавшимися евреями. Антисемитски настроенное население ради объявленной немцами премии в виде продуктов и водки или в надежде поживиться чужим имуществом активно участвовало в розыске евреев", - сказал Матвеев.

По его словам, показательным примером является восстание и массовый побег узников лагеря уничтожения Собибор, организованное советским военнопленным Александром Печерским 14 ноября 1943 года. В тот день удалось сбежать 420 узникам-евреям. Порядка 70-80 из них погибли при побеге. В последующие две недели гитлеровцы поймали и тут же расстреляли 170 человек. "А вот после окончания поиска охраной лагеря, в период с конца ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией, еще около 90 евреев из Собибора были либо пойманы и выданы немцам местным польским населением, либо просто убиты им", - сказал Матвеев.

Справедливости ради необходимо отметить, что среди поляков в годы Второй мировой войны все же находились люди, в той или иной степени принимавшие участие в спасении евреев, добавил историк. Израильским Институтом Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем" звание праведников народов мира присвоено персонально более 7 тысячам поляков, напомнил Матвеев. "Всего же за время нацистской оккупации на территории бывшей Польши, по подсчетам исследователей, удалось выжить 120 тысячам евреев. Кто-то уцелел в концлагере, кто-то скрывался в партизанских отрядах или в лесах, кому-то удалось сменить документы или пристроить детей в приемные нееврейские семьи и т.п.", - добавил историк. Еще порядка 160 тысяч польских евреев выжили благодаря тому, что вовремя успели уехать в другие страны, в том числе в СССР, отметил Матвеев.

Антисемитизм на государственном уровне

Однако после окончания войны и восстановления польской государственности антиеврейское насилие продолжалось, подчеркнул эксперт. "Местное население категорически противилось начавшемуся процессу возвращения к местам довоенного проживания оставшихся в живых евреев. Так, 80 лет назад, 4 июля 1946 года, в городе Кельце произошел самый крупный в Польше послевоенный еврейский погром, в ходе которого было убито 42 еврея и ранено около 50", - сказал Матвеев. Трагические события в Кельце спровоцировали очередную массовую эмиграцию евреев из Польши. "Сразу после погрома в течение июля 1946-го из страны выехало 19 тысяч человек, в августе уже 35 тысяч, а в сентябре еще 20 тысяч", - добавил историк.

Крупнейшая в послевоенной Европе кампания гонений на евреев была организована на государственном уровне не где-нибудь, а именно в Польше, причем коммунистической, в 1968-1972 годах, подчеркнул Матвеев. Ее результатом стал выезд из страны в Израиль около 15 тысяч евреев, в том числе коммунистов, вследствие увольнения с работы и других преследований. "Причиной кампании стала фракционная борьба в руководстве Польской объединенной рабочей партии с последовавшей "чисткой" ее рядов, в том числе от евреев, а информационным фоном послужила арабо-израильская (Шестидневная) война 1967 года и последовавшее за ней резкое ухудшение отношений с Израилем со стороны СССР и Польши", - пояснил Матвеев.