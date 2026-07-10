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Россиянам назвали лучшую валюту для краткосрочных сбережений - РИА Новости, 10.07.2026
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05:33 10.07.2026
Россиянам назвали лучшую валюту для краткосрочных сбережений

Финансист Лушин назвал рубль лучшей валютой для сбережений на срок 3-6 месяцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль является лучшей валютой для сбережений на срок 3–6 месяцев благодаря высокой реальной процентной ставке, обеспечивающей его устойчивость.
  • Рублевые депозиты с доходностью выше 12% и ОФЗ со ставками 15–16% годовых гарантированно перекрывают инфляцию и потенциальные валютные колебания на горизонте ближайших 3–6 месяцев.
  • В долгосрочной перспективе рубль подвержен рискам из-за волатильности цен на сырье и восстановления импорта, что указывает на вероятность плавного ослабления рубля ближе к концу года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рубль является лучшей валютой для сбережений сроком на 3-6 месяцев, поскольку его устойчивость обеспечена высокой реальной процентной ставкой, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.
Текущая ситуация на валютном рынке требует от инвестора четкого разделения понятий между "инструментом для быстрого заработка" и "тихой гаванью" для долгосрочного сохранения капитала, говорит эксперт.
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"Рубль - сейчас лидер по краткосрочной доходности. Его высокая устойчивость в последние недели поддерживается жесткой монетарной политикой Банка России. На фоне борьбы с инфляционным давлением регулятор удерживает ключевую ставку на высоком уровне. В сочетании с текущими темпами инфляции реальная процентная ставка (разница между номинальной ставкой и инфляцией - ред.) в стране остается беспрецедентно высокой", – говорит Лушин.
В этих условиях рубль сейчас является лучшей валютой для генерации пассивного дохода внутри России, считает он. "Рублевые депозиты - выше 12% и ОФЗ со ставками в районе 15-16% годовых гарантированно перекрывают инфляцию и потенциальные валютные колебания на горизонте ближайших 3-6 месяцев", - считает он.
При этом в долгосрочной перспективе российская нацвалюта подвержена рискам из-за волатильности цен на сырье и восстановления импорта, предупреждает Лушин. "Консенсус-прогнозы ведущих аналитиков указывают на высокую вероятность плавного ослабления рубля ближе к концу года. Таким образом, рубль идеален для коротких и среднесрочных задач", - резюмирует он.
Курс юаня к рублю на Мосбирже в течение почти всей весны активно падал – с максимума в 12,65 рубля, достигнутого 19 марта, до минимума в 10,29 рубля - к 20 мая. Таким образом, курс рубля к юаню за примерно два месяца вырос почти на 23%. Затем юань попытался прорваться выше 11,5 рубля, но развернулся и стабилизируется сейчас в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля.
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