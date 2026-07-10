Россиянам назвали лучшую валюту для краткосрочных сбережений

«

"Рубль - сейчас лидер по краткосрочной доходности. Его высокая устойчивость в последние недели поддерживается жесткой монетарной политикой Банка России. На фоне борьбы с инфляционным давлением регулятор удерживает ключевую ставку на высоком уровне. В сочетании с текущими темпами инфляции реальная процентная ставка (разница между номинальной ставкой и инфляцией - ред.) в стране остается беспрецедентно высокой", – говорит Лушин.