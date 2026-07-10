Ульянов призвал Иран и США перейти к урегулированию конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта.

Американские военные начали серию ударов по Ирану, Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы, естественно, за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезно работать", - сказал он журналистам после консультаций РФ МАГАТЭ , комментируя этот вопрос.

Ульянов добавил, что пока этой работы не наблюдается, но Москва надеется на изменение ситуации.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.