Ульянов призвал Иран и США перейти к урегулированию конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта.
- Американские военные начали серию ударов по Ирану, Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов добавил, что пока этой работы не наблюдается, но Москва надеется на изменение ситуации.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.