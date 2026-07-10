Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал Иран и США перейти к урегулированию конфликта - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 10.07.2026
Ульянов призвал Иран и США перейти к урегулированию конфликта

Ульянов: Россия призывает Иран и США перейти к урегулированию конфликта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта.
  • Американские военные начали серию ударов по Ирану, Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия выступает за переход Ирана и США к серьезному урегулированию конфликта, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы, естественно, за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезно работать", - сказал он журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ, комментируя этот вопрос.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Ульянов оценил текущую обстановку в Персидском заливе
Вчера, 16:27
Ульянов добавил, что пока этой работы не наблюдается, но Москва надеется на изменение ситуации.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Ульянов оценил вероятность возобновления переговоров между Ираном и США
Вчера, 16:17
 
В миреРоссияИранСШАМАГАТЭДональд ТрампМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала