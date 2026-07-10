Краткий пересказ от РИА ИИ Чехия передала 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов) в программу PURL для финансирования закупок американской военной техники, предназначенной для Украины.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил о перенаправлении части средств с некоторых проектов республики на программу НАТО PURL, что означает изменение позиции правительства по вопросу финансовой поддержки Украины.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взнос в программу PURL является «одноразовым и небольшим», и подтвердил, что Чехия не будет участвовать в проекте ежегодного выделения 70 миллиардов евро на военную помощь Украине.

ПРАГА, 10 июл – РИА Новости. Чехия передала в программу PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Украины, 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу журналистам спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура, слова которого приводит агентство Чехия передала в программу PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Украины, 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу журналистам спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура, слова которого приводит агентство ЧТК

"Чехия направила примерно 140 миллионов крон в программу PURL, через которую европейские страны и Канада финансируют закупки американской военной техники, предназначенной для Украины . Это противоречит правительственному заявлению. Необходимо своевременно предлагать подобные темы для рассмотрения в правящей коалиции", - сказал Окамура.

Во вторник глава чешского МИД Петр Мацинка перед началом саммита НАТО в Анкаре сообщил журналистам, что Чехия перенаправит часть средств с некоторых своих проектов на программу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Как отметило в связи с этим Чешское ТВ, согласие на оплату военной помощи Украине означает некоторое изменение позиции чешского правительства, которое до сих пор отказывалось выделять Украине деньги на вооружение и не участвует даже в так называемой "чешской инициативе" по поставкам крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ, хотя, вопреки предвыборным заявлениям, играет роль посредника в этой акции.

В свою очередь, Окамура уже на другой день после заявления главы МИД выразил свое несогласие с участием республики в программе PURL. По словам Окамуры, входящее в состав правящей коалиции движение SPD ("Сврьрла и прямая демократия"), лидером которого он является, "принципиально не согласно" с участием Чехии в инициативе PURL. По словам Окамуры, этот вопрос никогда не обсуждался на совете правящей коалиции и является личным решением главы МИД.

Возникшие между партнерами по правящей коалиции противоречия поспешил уладить премьер Андрей Бабиш, который в четверг, еще находясь в Анкаре, заявил, что упомянутый главой МИД взнос Чехии в программу PURL является "одноразовым и небольшим", а потом добавил, что эти найденные среди проектов МИД дополнительные средства остались, дескать, от предыдущего кабмина и так и так предназначались на военную помощь Украине.