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Чехия передала 140 миллионов крон для закупки техники для Украины - РИА Новости, 10.07.2026
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21:03 10.07.2026
Чехия передала 140 миллионов крон для закупки техники для Украины

Окамура: Чехия передала в программу НАТО $6,6 млн на закупки техники для Украины

© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия передала 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов) в программу PURL для финансирования закупок американской военной техники, предназначенной для Украины.
  • Глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил о перенаправлении части средств с некоторых проектов республики на программу НАТО PURL, что означает изменение позиции правительства по вопросу финансовой поддержки Украины.
  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взнос в программу PURL является «одноразовым и небольшим», и подтвердил, что Чехия не будет участвовать в проекте ежегодного выделения 70 миллиардов евро на военную помощь Украине.
ПРАГА, 10 июл – РИА Новости. Чехия передала в программу PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Украины, 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу журналистам спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Чехия направила примерно 140 миллионов крон в программу PURL, через которую европейские страны и Канада финансируют закупки американской военной техники, предназначенной для Украины. Это противоречит правительственному заявлению. Необходимо своевременно предлагать подобные темы для рассмотрения в правящей коалиции", - сказал Окамура.
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Во вторник глава чешского МИД Петр Мацинка перед началом саммита НАТО в Анкаре сообщил журналистам, что Чехия перенаправит часть средств с некоторых своих проектов на программу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Как отметило в связи с этим Чешское ТВ, согласие на оплату военной помощи Украине означает некоторое изменение позиции чешского правительства, которое до сих пор отказывалось выделять Украине деньги на вооружение и не участвует даже в так называемой "чешской инициативе" по поставкам крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ, хотя, вопреки предвыборным заявлениям, играет роль посредника в этой акции.
В свою очередь, Окамура уже на другой день после заявления главы МИД выразил свое несогласие с участием республики в программе PURL. По словам Окамуры, входящее в состав правящей коалиции движение SPD ("Сврьрла и прямая демократия"), лидером которого он является, "принципиально не согласно" с участием Чехии в инициативе PURL. По словам Окамуры, этот вопрос никогда не обсуждался на совете правящей коалиции и является личным решением главы МИД.
Возникшие между партнерами по правящей коалиции противоречия поспешил уладить премьер Андрей Бабиш, который в четверг, еще находясь в Анкаре, заявил, что упомянутый главой МИД взнос Чехии в программу PURL является "одноразовым и небольшим", а потом добавил, что эти найденные среди проектов МИД дополнительные средства остались, дескать, от предыдущего кабмина и так и так предназначались на военную помощь Украине.
При этом Бабиш еще раз подтвердил в Анкаре, что Чехия не будет участвовать в проекте ежегодного выделения на военную помощь Украине 70 миллиардов евро.
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В миреУкраинаЧехияАнкара (провинция)Томио ОкамураАндрей БабишНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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