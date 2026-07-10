"Уже в могиле". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в свой состав.
- По словам Азарова, страны НАТО не заинтересованы в принятии Украины, так как они получают значительные преимущества, не неся при этом ответственности.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО никогда не примет Украину в альянс, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность", — написал он.
При этом, по его словам, ни одна страна НАТО не получает столько финансовой помощи, самых современных вооружений, разведданных и политической поддержки, как киевский режим.
«
"Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И, с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает", — резюмировал Азаров.
Саммит организации состоялся в Анкаре 7–8 июля. В итоговой декларации лидеры стран альянса не упомянули о возможности принятия Украины в состав НАТО. Союзники, говоря об отношениях блока и Украины, ограничились лишь расплывчатой формулировкой о "вкладе Киева в трансатлантическую безопасность".