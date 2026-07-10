"Уже в могиле". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

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"Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И, с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает", — резюмировал Азаров.