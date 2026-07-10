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На Западе выступили с внезапным заявлением об окончании конфликта - РИА Новости, 10.07.2026
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18:26 10.07.2026 (обновлено: 19:17 10.07.2026)
На Западе выступили с внезапным заявлением об окончании конфликта

Профессор Диесен: большинство украинцев хотят немедленных переговоров

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что большинство украинцев хотят скорейшего завершения конфликта и немедленных переговоров.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Большинство украинцев хотят скорейшего завершения конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х.
«
"Подавляющее большинство украинцев хотят немедленных переговоров. Что же делают европейские лидеры? Они бойкотируют дипломатию, финансируют коррумпированное господство Зеленского в государственной власти вместо того, чтобы призывать к выборам. Отправляют оружие и добиваются депортации украинцев, чтобы подпитывать свою опосредованную войну", — написал он.
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