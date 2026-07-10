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"Подавляющее большинство украинцев хотят немедленных переговоров. Что же делают европейские лидеры? Они бойкотируют дипломатию, финансируют коррумпированное господство Зеленского в государственной власти вместо того, чтобы призывать к выборам. Отправляют оружие и добиваются депортации украинцев, чтобы подпитывать свою опосредованную войну", — написал он.