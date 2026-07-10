Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что большинство украинцев хотят скорейшего завершения конфликта и немедленных переговоров.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Большинство украинцев хотят скорейшего завершения конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х.
«
"Подавляющее большинство украинцев хотят немедленных переговоров. Что же делают европейские лидеры? Они бойкотируют дипломатию, финансируют коррумпированное господство Зеленского в государственной власти вместо того, чтобы призывать к выборам. Отправляют оружие и добиваются депортации украинцев, чтобы подпитывать свою опосредованную войну", — написал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.