Мужчина пытался бежать с Украины, оформив документы о бабушке в Болгарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина из Одессы пытался бежать с Украины, оформив через иностранца фиктивные документы о наличии бабушки в Болгарии.
- Иностранец изготовил для мужчины фиктивные медицинские справки и поддельную выписку из реестра актов гражданского состояния, подтверждающие болгарское происхождение, и получил за это 11 тысяч евро.
- Иностранцу предъявлено обвинение в организации незаконной переправки лиц через границу, незаконном завладении документами и подделке официальных документов, ему грозит до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужчина из Одессы пытался бежать с Украины, оформив через иностранца фиктивные документы о наличии бабушки в Болгарии, сообщило главное управление украинской полиции в Одесской области.
По данным полиции, 59-летний иностранец предложил одесситу помощь в оформлении гражданства Болгарии за 11 тысяч евро. Паспорт этого государства позволил бы военнообязанному мужчине свободно выехать с территории Украины. Организатор-иностранец обязался изготовить пакет поддельных документов, подтверждающих болгарское происхождение жителя Одессы.
"Злоумышленник обещал оформить фальсифицированные документы, согласно которым "бабушкой" клиента должна была стать абсолютно посторонняя женщина, которая хотя и не имела никакого отношения к одесситу, однако действительно была гражданкой Республики Болгария", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте одесской полиции.
Сообщается, что в прошлом году организатор-иностранец получил от одессита пять тысяч евро авансом. За эти деньги он изготовил для мужчины фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья и поддельную выписку из реестра актов гражданского состояния. Именно в этом документе было написано, что бабушка клиента по линии отца - болгарка по национальности.
В публикации говорится, что получив полный комплект документов, одессит обратился в консульство Болгарии для подачи заявления на гражданство. Сразу после выхода из дипломатического учреждения он передал организатору вторую часть оговоренной суммы - шесть тысяч евро. При получении этих денег фигуранта задержали правоохранители.
Как сообщили в полиции, фигуранту-иностранцу было предъявлено обвинение в организации незаконной переправке лиц через границу, незаконном завладении документами и подделке официальных документов. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью до двух лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
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