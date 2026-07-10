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Мужчина пытался бежать с Украины, оформив документы о бабушке в Болгарии - РИА Новости, 10.07.2026
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18:16 10.07.2026
Мужчина пытался бежать с Украины, оформив документы о бабушке в Болгарии

Житель Одессы пытался бежать с Украины, оформив документы о бабушке в Болгарии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина из Одессы пытался бежать с Украины, оформив через иностранца фиктивные документы о наличии бабушки в Болгарии.
  • Иностранец изготовил для мужчины фиктивные медицинские справки и поддельную выписку из реестра актов гражданского состояния, подтверждающие болгарское происхождение, и получил за это 11 тысяч евро.
  • Иностранцу предъявлено обвинение в организации незаконной переправки лиц через границу, незаконном завладении документами и подделке официальных документов, ему грозит до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужчина из Одессы пытался бежать с Украины, оформив через иностранца фиктивные документы о наличии бабушки в Болгарии, сообщило главное управление украинской полиции в Одесской области.
По данным полиции, 59-летний иностранец предложил одесситу помощь в оформлении гражданства Болгарии за 11 тысяч евро. Паспорт этого государства позволил бы военнообязанному мужчине свободно выехать с территории Украины. Организатор-иностранец обязался изготовить пакет поддельных документов, подтверждающих болгарское происхождение жителя Одессы.
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"Злоумышленник обещал оформить фальсифицированные документы, согласно которым "бабушкой" клиента должна была стать абсолютно посторонняя женщина, которая хотя и не имела никакого отношения к одесситу, однако действительно была гражданкой Республики Болгария", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте одесской полиции.
Сообщается, что в прошлом году организатор-иностранец получил от одессита пять тысяч евро авансом. За эти деньги он изготовил для мужчины фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья и поддельную выписку из реестра актов гражданского состояния. Именно в этом документе было написано, что бабушка клиента по линии отца - болгарка по национальности.
В публикации говорится, что получив полный комплект документов, одессит обратился в консульство Болгарии для подачи заявления на гражданство. Сразу после выхода из дипломатического учреждения он передал организатору вторую часть оговоренной суммы - шесть тысяч евро. При получении этих денег фигуранта задержали правоохранители.
Как сообщили в полиции, фигуранту-иностранцу было предъявлено обвинение в организации незаконной переправке лиц через границу, незаконном завладении документами и подделке официальных документов. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью до двух лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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