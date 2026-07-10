Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но эта логика лицемерна.

Лантратова подчеркнула, что для жителей Донбасса и Новороссии военный конфликт идет с 2014 года, и все эти годы Украина обвиняет Россию в нарушении прав человека.

По словам Лантратовой, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, которые оправдывают любые преступления киевского режима.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но их логика лицемерна, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Федеральный омбудсмен в пятницу выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

"Для жителей Донбасса Новороссии военный конфликт идет не с 2022 года, он идет с 2014 года. Уже 12 лет люди живут под обстрелами, теряют родных и близких, свои дома, школы, больницы. Все эти годы Украина постоянно обвиняет Россию в нарушении норм международных прав, прав человека. Но эта логика абсолютно лицемерна", - сказала Лантратова.

По ее словам, вместо международного гуманитарного права, основанного на уставе ООН, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, согласно которым "киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления".