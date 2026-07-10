Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но эта логика лицемерна.
- Лантратова подчеркнула, что для жителей Донбасса и Новороссии военный конфликт идет с 2014 года, и все эти годы Украина обвиняет Россию в нарушении прав человека.
- По словам Лантратовой, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, которые оправдывают любые преступления киевского режима.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но их логика лицемерна, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен в пятницу выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
"Для жителей Донбасса и Новороссии военный конфликт идет не с 2022 года, он идет с 2014 года. Уже 12 лет люди живут под обстрелами, теряют родных и близких, свои дома, школы, больницы. Все эти годы Украина постоянно обвиняет Россию в нарушении норм международных прав, прав человека. Но эта логика абсолютно лицемерна", - сказала Лантратова.
По ее словам, вместо международного гуманитарного права, основанного на уставе ООН, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, согласно которым "киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления".
"Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы", - подчеркнула Лантратова.