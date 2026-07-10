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Лантратова отвергла обвинения Киева в нарушении Россией прав человека - РИА Новости, 10.07.2026
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17:39 10.07.2026
Лантратова отвергла обвинения Киева в нарушении Россией прав человека

Лантратова: Украина лицемерно обвиняет Россию в нарушениях международного права

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но эта логика лицемерна.
  • Лантратова подчеркнула, что для жителей Донбасса и Новороссии военный конфликт идет с 2014 года, и все эти годы Украина обвиняет Россию в нарушении прав человека.
  • По словам Лантратовой, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, которые оправдывают любые преступления киевского режима.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина обвиняет Россию в нарушениях норм международного права, но их логика лицемерна, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен в пятницу выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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"Для жителей Донбасса и Новороссии военный конфликт идет не с 2022 года, он идет с 2014 года. Уже 12 лет люди живут под обстрелами, теряют родных и близких, свои дома, школы, больницы. Все эти годы Украина постоянно обвиняет Россию в нарушении норм международных прав, прав человека. Но эта логика абсолютно лицемерна", - сказала Лантратова.
По ее словам, вместо международного гуманитарного права, основанного на уставе ООН, Украина пытается навязать порядок, основанный на "особых" правилах, согласно которым "киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления".
"Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы", - подчеркнула Лантратова.
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