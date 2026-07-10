Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Yahoo News Japan обсуждают протест жителей Львова против насильственной мобилизации и действий ТЦК.
- Комментаторы выражают недовольство действиями сотрудников ТЦК и ставят под сомнение направленность гнева украинцев на Россию.
- Читатели отмечают, что местные власти обещают пересмотреть методы мобилизации, но сомневаются в их смягчении.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают протест жителей Львова против насильственной мобилизации и ТЦК.
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"Почему украинцы должны обращать свой гнев на Россию, если насилие и беспредел творят сотрудники ТЦК Украины? Это служащие военкоматов похищают людей прямо на улицах и бросают их в тюрьмы. Злиться на Россию тут неправильно и бессмысленно — просто прекратите избивать людей ногами", — написал один из комментаторов.
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"Да о чем вообще говорить, если люди бегут из Украины на российские территории. Под контролем России эти города процветают, зарплаты и пенсии становятся выше, чем на Украине, а жители спокойно себе живут, не опасаясь нападений со стороны неонацистов только за то, что они говорят по-русски. Нужно прекращать огонь на тех условиях, которые предлагает Россия — замораживать линию фронта и передавать ей Донбасс", — отметил другой.
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"Львов, расположенный на западе Украины, традиционно отличался сильной националистической идеологией и в основном состоял из людей, поддерживающих политику нынешней администрации Зеленского, направленную на членство в НАТО в Европе. Тот факт, что подобные беспорядки произошли в самом центре такого региона, крайне примечателен", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Местные власти обещают пересмотреть методы мобилизации — но кто сказал вам, что они станут мягче? Сотрудники военкоматов в последнее время выходят на охоту целыми группами и с оружием", — подытожили читатели.
Позавчера издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
Накануне стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Владимир Зеленский позднее назвал бунт во Львове "серьезным происшествием".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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