"Это беспредел!" В Сети пришли в ужас из-за ЧП на Украине

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"Да о чем вообще говорить, если люди бегут из Украины на российские территории. Под контролем России эти города процветают, зарплаты и пенсии становятся выше, чем на Украине, а жители спокойно себе живут, не опасаясь нападений со стороны неонацистов только за то, что они говорят по-русски. Нужно прекращать огонь на тех условиях, которые предлагает Россия — замораживать линию фронта и передавать ей Донбасс", — отметил другой.