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На Украине сержанта полка "Скала" задержали за избиение двух военнослужащих - РИА Новости, 10.07.2026
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16:43 10.07.2026
На Украине сержанта полка "Скала" задержали за избиение двух военнослужащих

На Украине сержанта полка ВСУ "Скала" задержали за избиение двух военнослужащих

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области.
  • Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения.
  • Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка "Скала" задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщило в пятницу госбюро расследований (ГБР) Украины.
Государственное бюро расследований Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ "Скала". Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
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"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что первый случай произошел в мае 2025 года в Изюмском районе. Как сообщает ведомство, к месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Как сообщает ГБР, капеллан пытался успокоить стороны, но обвиняемый несколько раз ударил его кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.
Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвенково: обвиняемый в должности младшего сержанта сбил с ног подполковника, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.
По данным ГБР, военному предъявлено обвинение по уголовной статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести, а также о насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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