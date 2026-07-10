На Украине сержанта полка "Скала" задержали за избиение двух военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка "Скала" задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщило в пятницу госбюро расследований (ГБР) Украины.

Государственное бюро расследований Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ "Скала". Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.

"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что первый случай произошел в мае 2025 года в Изюмском районе. Как сообщает ведомство, к месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Как сообщает ГБР, капеллан пытался успокоить стороны, но обвиняемый несколько раз ударил его кулаком в лицо. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвенково: обвиняемый в должности младшего сержанта сбил с ног подполковника, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

По данным ГБР, военному предъявлено обвинение по уголовной статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести, а также о насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.