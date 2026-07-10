Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба безопасности Украины задержала четырех участников нападения на военных и правоохранителей во Львове.
- Среди задержанных — двое военных, один из которых самовольно оставил воинскую часть.
- Задержанным готовятся предъявить обвинения по уголовным статьям о препятствовании деятельности ВСУ в особый период и о самовольном оставлении воинской части или места службы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании еще четырех участников масштабного конфликта во Львове между местными жителями и сотрудниками военкомата, среди которых двое военных.
"Служба безопасности совместно с национальной полицией задержала еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей, которое произошло восьмого июля во Львове… один из которых самовольно оставил воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы.
По данным СБУ, задержанными являются 21-летний и 45-летний жители Львова и двое 28-летних военных, один из которых самовольно оставил свою часть. В сообщении говорится, что задержанные были наиболее активными участниками происшествия. По версии СБУ, они блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на нем и повредили транспортное средство.
Отмечается, что задержанным готовятся предъявить обвинения по уголовным статьям о препятствовании деятельности ВСУ в особый период, а также о самовольном оставлении воинской части или места службы.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что суд во Львове арестовал на два месяца 23-летнего участника конфликта Олега Гаврилова, который находится в статусе самовольно покинувшего воинскую часть.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало в среду, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.