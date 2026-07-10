В ЕС рассчитывают покрыть две трети потребностей Украины в 2026-2027 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.
- Оставшуюся часть финансирования должны обеспечить другие международные партнеры.
- Потребности Украины в финансировании на текущий год в целом покрыты.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, а оставшуюся часть должны обеспечить другие международные партнеры, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.
"С самого начала мы подчеркивали, что с помощью механизма Ukraine Support Loan намерены покрыть примерно две трети потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах. Мы ожидаем, что оставшуюся часть обеспечат другие международные партнеры", - сказал он.
По словам еврокомиссара, потребности Украины в финансировании на текущий год "в целом покрыты", поэтому сейчас основное внимание уделяется обеспечению финансирования на следующий год.
Домбровскис отметил, что Еврокомиссия ведет работу с международными партнерами, чтобы обеспечить необходимые средства. В качестве возможных источников финансирования он назвал программы МВФ, двустороннюю помощь стран G7 и других государств.
"Очевидно, что со стороны ЕС мы привержены продолжению предоставления Украине всей необходимой поддержки и взаимодействуем с международным сообществом, чтобы обеспечить это", - заявил еврокомиссар.