Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия

В ЕС рассчитывают покрыть две трети потребностей Украины в 2026-2027 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз планирует покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Оставшуюся часть финансирования должны обеспечить другие международные партнеры.

Потребности Украины в финансировании на текущий год в целом покрыты.

БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, а оставшуюся часть должны обеспечить другие международные партнеры, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

Ранее на саммите НАТО союзники подтвердили намерение продолжить поддержку Украины , в том числе в военной сфере. На этом фоне журналисты спросили Домбровскиса, кто профинансирует оставшуюся часть от обещанных Киеву на саммите НАТО 70 миллиардов евро в год, если Брюссель выделит только 30 миллиардов.

"С самого начала мы подчеркивали, что с помощью механизма Ukraine Support Loan намерены покрыть примерно две трети потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах. Мы ожидаем, что оставшуюся часть обеспечат другие международные партнеры", - сказал он.

По словам еврокомиссара, потребности Украины в финансировании на текущий год "в целом покрыты", поэтому сейчас основное внимание уделяется обеспечению финансирования на следующий год.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия ведет работу с международными партнерами, чтобы обеспечить необходимые средства. В качестве возможных источников финансирования он назвал программы МВФ, двустороннюю помощь стран G7 и других государств.