Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассчитывают покрыть две трети потребностей Украины в 2026-2027 годах - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 10.07.2026
В ЕС рассчитывают покрыть две трети потребностей Украины в 2026-2027 годах

Домбровскис: ЕС рассчитывает покрыть две трети финансовых потребностей Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.
  • Оставшуюся часть финансирования должны обеспечить другие международные партнеры.
  • Потребности Украины в финансировании на текущий год в целом покрыты.
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, а оставшуюся часть должны обеспечить другие международные партнеры, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.
Ранее на саммите НАТО союзники подтвердили намерение продолжить поддержку Украины, в том числе в военной сфере. На этом фоне журналисты спросили Домбровскиса, кто профинансирует оставшуюся часть от обещанных Киеву на саммите НАТО 70 миллиардов евро в год, если Брюссель выделит только 30 миллиардов.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Украина до конца пятницы должна выплатить МВФ долг по кредиту
Вчера, 11:53
"С самого начала мы подчеркивали, что с помощью механизма Ukraine Support Loan намерены покрыть примерно две трети потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах. Мы ожидаем, что оставшуюся часть обеспечат другие международные партнеры", - сказал он.
По словам еврокомиссара, потребности Украины в финансировании на текущий год "в целом покрыты", поэтому сейчас основное внимание уделяется обеспечению финансирования на следующий год.
Домбровскис отметил, что Еврокомиссия ведет работу с международными партнерами, чтобы обеспечить необходимые средства. В качестве возможных источников финансирования он назвал программы МВФ, двустороннюю помощь стран G7 и других государств.
"Очевидно, что со стороны ЕС мы привержены продолжению предоставления Украине всей необходимой поддержки и взаимодействуем с международным сообществом, чтобы обеспечить это", - заявил еврокомиссар.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Киев может не получить заявленные в декларации НАТО деньги, считает эксперт
9 июля, 16:39
 
В миреУкраинаКиевБрюссельВалдис ДомбровскисЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала