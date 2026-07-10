Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесены поражения живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ.
- Потери ВСУ составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима - ВСУ потеряли свыше 3060 военных, 22 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - добавило Минобороны.
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