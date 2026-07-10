ВСУ потеряли более 3060 военных в зоне действия "Востока" за неделю

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима - ВСУ потеряли свыше 3060 военных, 22 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.