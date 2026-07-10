Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Украины должно выплатить МВФ около 171 миллиона долларов до конца пятницы.

Следующий платеж Украина должна будет совершить 9 сентября.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Правительство Украины до конца пятницы должно выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 171 миллиона долларов по долгам за кредиты, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.

По данным МВФ , украинские власти должны до 00.00 с пятницы на субботу (07.00 мск субботы) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 10 июля, один SDR равен 1,35787 доллара. Таким образом, сумма платежа составит 170 735 179 долларов.

Как ожидается, следующий платеж Украина должна будет совершить 9 сентября.

Украина последние несколько лет формирует бюджет рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).