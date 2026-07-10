Начальник военкомата на Украине фиктивно "мобилизовал" 50 уклонистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник военкомата в Винницкой области обвиняется в незаконном изменении данных в государственном реестре военнообязанных.

Он безосновательно менял сведения в системе "Оберег", чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации.

Начальнику военкомата предъявлено обвинение по уголовной статье о несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, он отстранен от должности.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Начальник военкомата в Винницкой области обвиняется в незаконном изменении данных в государственном реестре военнообязанных для улучшения показателей мобилизации, сообщило в пятницу госбюро расследований Украины (ГБР).

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата – ред.) Винницкой области , который безосновательно менял сведения в государственной информационной системе "Оберег", чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что с апреля 2026 года начальник менял статус находившихся в розыске военнообязанных. В системе они становились якобы мобилизованными и проходящими военную службу. По данным ГБР, в настоящее время установлено почти 50 мужчин, которых таким образом фиктивно отнесли к разным воинским частям по всей Украине . По информации ведомства, досудебное расследование продолжается, сотрудники ГБР проверяют, были ли эти действия связаны с получением неправомерной выгоды, а также устанавливают возможную причастность к схеме должностных лиц воинских частей, к которым фиктивно вносили данные о якобы мобилизованных гражданах.

Отмечается, начальнику военкомата предъявили обвинение по уголовной статье о несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной повторно. По данным ГБР, сейчас он отстранен от должности. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.