Краткий пересказ от РИА ИИ Британское издание Unherd сообщает, что российская армия продолжает наступление и приближается к освобождению всей территории Донбасса.

Украинцы терпят поражения на поле боя, а также сталкиваются с серьезными проблемами в тылу и за границей.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска неизменно приближаются к освобождению всей территории Донбасса, пишет британское издание Российские войска неизменно приближаются к освобождению всей территории Донбасса, пишет британское издание Unherd

"Российская экономика <…> находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС . <…> Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса . Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе. <…> Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску, которые планирует взять под контроль российская армия", — говорится в публикации.

При этом авторы статьи подчеркивают, что украинцы не только терпят поражения на поле боя, но и испытывают серьезные проблемы в тылу и даже за границей.

"Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику бусификации — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту — или предложение Евросоюза исключить украинских мужчин призывного возраста — от 23 до 60 лет — из временной схемы защиты ЕС", — поясняет издание.