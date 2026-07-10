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07:34 10.07.2026 (обновлено: 07:38 10.07.2026)
"В лучшем положении". В Британии сделали неожиданное заявление об СВО

Unherd: ВС России приближаются к освобождению всего Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британское издание Unherd сообщает, что российская армия продолжает наступление и приближается к освобождению всей территории Донбасса.
  • Украинцы терпят поражения на поле боя, а также сталкиваются с серьезными проблемами в тылу и за границей.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска неизменно приближаются к освобождению всей территории Донбасса, пишет британское издание Unherd.
"Российская экономика <…> находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС. <…> Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса. Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе. <…> Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску, которые планирует взять под контроль российская армия", — говорится в публикации.
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При этом авторы статьи подчеркивают, что украинцы не только терпят поражения на поле боя, но и испытывают серьезные проблемы в тылу и даже за границей.
"Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику бусификации — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту — или предложение Евросоюза исключить украинских мужчин призывного возраста — от 23 до 60 лет — из временной схемы защиты ЕС", — поясняет издание.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 1385 военнослужащих.
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