Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
- Маркус-Корнел Фронмайер считает недостойным немецкого канцлера продвигать новый пакет помощи Украине в размере 140 миллиардов и при этом сокращать жилищные льготы для немцев.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер в соцсети Х подверг жесткой критике инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
"В это все еще можно верить? Фридрих Мерц продвигает новый пакет в 140 миллиардов для Украины в НАТО! По мере того как США все больше отступают, Германия несет на себе львиную долю бремени. Сокращать жилищные льготы для немцев, но продолжать передавать деньги Украине? Это недостойно немецкого канцлера", — написал он.
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