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Мерца обвинили в недостойном поведении - РИА Новости, 10.07.2026
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06:32 10.07.2026 (обновлено: 06:33 10.07.2026)
Мерца обвинили в недостойном поведении

Депутат Фронмайер: Мерц лишает немцев положенных льгот, но финансирует Украину

© REUTERS / Yves HermanКанцлер ФРГ Фридрих Мерц перед заседанием Европейского совета
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед заседанием Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед заседанием Европейского совета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца.
  • Маркус-Корнел Фронмайер считает недостойным немецкого канцлера продвигать новый пакет помощи Украине в размере 140 миллиардов и при этом сокращать жилищные льготы для немцев.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер в соцсети Х подверг жесткой критике инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
"В это все еще можно верить? Фридрих Мерц продвигает новый пакет в 140 миллиардов для Украины в НАТО! По мере того как США все больше отступают, Германия несет на себе львиную долю бремени. Сокращать жилищные льготы для немцев, но продолжать передавать деньги Украине? Это недостойно немецкого канцлера", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Германии ищут способ победить "кукол Путина"
2 июля, 08:00
Ранее политик от АдГ Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, а политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Началось: Евросоюз исторгает украинцев на верную смерть
30 июня, 08:00
 
В миреГерманияФридрих МерцУкраинаЕвгений ШмидтСШАНАТОСергей Лавров
 
 
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