Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии раскрыли, что случилось с Сырским - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 10.07.2026 (обновлено: 11:56 10.07.2026)
В Швейцарии раскрыли, что случилось с Сырским

Аналитик Жак Бо: ВСУ испытывают острую нехватку личного состава

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава.
  • По словам Жака Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем и страны НАТО увеличивают суммы поддержки Украине из-за ухудшения ситуации.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Даже главнокомандующий Сухопутных войск Украины (Александр Сырский. — Прим. ред.) недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, <…> потому что русские просто блокируют логистику", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Альянс самоубийц: Украина стала "котлом" для НАТО
7 июля, 08:00
При этом, подчеркнул Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.
"Страны НАТО <…> пообещали выделить на поддержку Украины 70 миллиардов долларов. Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 1385 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Так вот Путин о чем: соцопрос на Украине объяснил скорый конец СВО
3 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОЖак БоШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала