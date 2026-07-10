Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава.
- По словам Жака Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем и страны НАТО увеличивают суммы поддержки Украине из-за ухудшения ситуации.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Даже главнокомандующий Сухопутных войск Украины (Александр Сырский. — Прим. ред.) недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, <…> потому что русские просто блокируют логистику", — отметил он.
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При этом, подчеркнул Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.
"Страны НАТО <…> пообещали выделить на поддержку Украины 70 миллиардов долларов. Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 1385 военнослужащих.