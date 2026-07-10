В Швейцарии раскрыли, что случилось с Сырским

Краткий пересказ от РИА ИИ Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава.

По словам Жака Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем и страны НАТО увеличивают суммы поддержки Украине из-за ухудшения ситуации.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала

"Даже главнокомандующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский . — Прим. ред.) недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, <…> потому что русские просто блокируют логистику", — отметил он.

При этом, подчеркнул Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.

"Страны НАТО <…> пообещали выделить на поддержку Украины 70 миллиардов долларов. Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной", — добавил эксперт.