В "Другой Украине" прокомментировали установку памятника Мазепе в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак заявил, что установка памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве демонстрирует инфернальность киевских властей, которые "всю нечисть" представляют в виде своих героев.

Александр Дудчак считает, что для решения проблемы необходимо выполнять задачу СВО о денацификации Украины, и критикует страны Запада за потакание распространению идеологии нацизма на Украине.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Установка памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве демонстрирует инфернальность киевских властей, которые "всю нечисть" представляют в виде своих героев, заявил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

В Киево-Печерской лавре 28 июня открыли бюст Мазепе , при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.

"Они всю нечисть собрали и хотят в святом месте это все выставлять. И они этим гордятся. Мазепа, (руководитель сепаратистской УНР Симон - ред.) Петлюра, (главарь украинских националистов Степан - ред.) Бандера. Достали из преисподней. Говорят - наши герои. Понятно, с кем имеем дело", - сказал Дудчак.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо последовательно выполнять задачу СВО о денацификации Украины.

"Надо выжечь эту всю заразу", - уверен собеседник агентства.

Он отметил, что повсеместное распространение на Украине идеологии нацизма стало возможно при потакании стран Запада.

"Страны Запада это приветствуют. Кто делал переворот (госпереворот на Украине в 2014 году - ред.), кто бандеровщину навязывал после развала (Советского - ред.) Союза и кто печатал эти сумасшедшие учебники по истории уже в 1990-е годы? Я прекрасно это помню", - добавил Дудчак.

Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.