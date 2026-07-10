Рейтинг@Mail.ru
В "Другой Украине" прокомментировали установку памятника Мазепе в Киеве - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 10.07.2026
В "Другой Украине" прокомментировали установку памятника Мазепе в Киеве

Дудчак: киевский режим представляет всю нечисть в роли героев нации

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак заявил, что установка памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве демонстрирует инфернальность киевских властей, которые "всю нечисть" представляют в виде своих героев.
  • Александр Дудчак считает, что для решения проблемы необходимо выполнять задачу СВО о денацификации Украины, и критикует страны Запада за потакание распространению идеологии нацизма на Украине.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Установка памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве демонстрирует инфернальность киевских властей, которые "всю нечисть" представляют в виде своих героев, заявил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак.
В Киево-Печерской лавре 28 июня открыли бюст Мазепе, при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Захарова прокомментировала установку памятника Мазепе в Киеве
28 июня, 17:52
"Они всю нечисть собрали и хотят в святом месте это все выставлять. И они этим гордятся. Мазепа, (руководитель сепаратистской УНР Симон - ред.) Петлюра, (главарь украинских националистов Степан - ред.) Бандера. Достали из преисподней. Говорят - наши герои. Понятно, с кем имеем дело", - сказал Дудчак.
По его словам, для решения этой проблемы необходимо последовательно выполнять задачу СВО о денацификации Украины.
"Надо выжечь эту всю заразу", - уверен собеседник агентства.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Рогов прокомментировал открытие памятника Мазепе в Киеве
29 июня, 09:02
Он отметил, что повсеместное распространение на Украине идеологии нацизма стало возможно при потакании стран Запада.
"Страны Запада это приветствуют. Кто делал переворот (госпереворот на Украине в 2014 году - ред.), кто бандеровщину навязывал после развала (Советского - ред.) Союза и кто печатал эти сумасшедшие учебники по истории уже в 1990-е годы? Я прекрасно это помню", - добавил Дудчак.
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
Десятого июля отмечается День воинской славы России - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в капище, заявили в МИД
Вчера, 01:39
 
В миреУкраинаКиевШвецияИван МазепаАлександр ДудчакВладимир ЗеленскийРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала