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"Переломный момент". На Западе сильно огорчили Зеленского - РИА Новости, 10.07.2026
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03:56 10.07.2026 (обновлено: 05:00 10.07.2026)
"Переломный момент". На Западе сильно огорчили Зеленского

JW: Украина не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США до 2029 года

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина не сможет начать выпускать по лицензии США ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года.
  • Многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков из-за войны в Иране и поставок Украине.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина не сможет начать выпускать по лицензии США ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года, пишет Junge Welt.
"США разрешили Украине производить ракеты Patriot. <…> Нет, это не переломный момент для украинской ПВО. В текущей фазе конфликта обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию на производство этих ракет не поможет Украине против российских атак баллистическими ракетами. Даже если Украине удастся быстро построить необходимые производственные мощности, <…> на создание ракеты Patriot уйдет два года, а на ее двигатель — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас", — говорится в публикации.
Как подчеркивается в статье, сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков.
"Почему именно лицензирование? Ну, американская ракетная промышленность находится в неоднозначной ситуации. <…> США потребуется примерно три года на пополнение собственных запасов Patriot, которые во время войны в Иране сократились, вероятно, до половины. <…> С другой стороны, многим другим странам тоже нужны ракеты-перехватчики, потому что и они израсходовали их во время войны с Ираном <…> или поставили Украине и теперь должны пополнять свои запасы", — пояснило издание.
В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро приступить к созданию снарядов, когда получит объяснения, как это делать. Пока их изготовление по такой схеме налажено только в Японии и Германии.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
 
В миреУкраинаСШАИранДональд ТрампСергей ЛавровЗРК Patriot
 
 
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