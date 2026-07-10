"Переломный момент". На Западе сильно огорчили Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина не сможет начать выпускать по лицензии США ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года.

Многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков из-за войны в Иране и поставок Украине.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина не сможет начать выпускать по лицензии США ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года, пишет Украина не сможет начать выпускать по лицензии США ракеты-перехватчики Patriot раньше 2029 года, пишет Junge Welt

"США разрешили Украине производить ракеты Patriot. <…> Нет, это не переломный момент для украинской ПВО. В текущей фазе конфликта обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию на производство этих ракет не поможет Украине против российских атак баллистическими ракетами. Даже если Украине удастся быстро построить необходимые производственные мощности, <…> на создание ракеты Patriot уйдет два года, а на ее двигатель — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас", — говорится в публикации.

Как подчеркивается в статье, сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков.

"Почему именно лицензирование? Ну, американская ракетная промышленность находится в неоднозначной ситуации. <…> США потребуется примерно три года на пополнение собственных запасов Patriot, которые во время войны в Иране сократились, вероятно, до половины. <…> С другой стороны, многим другим странам тоже нужны ракеты-перехватчики, потому что и они израсходовали их во время войны с Ираном <…> или поставили Украине и теперь должны пополнять свои запасы", — пояснило издание.

В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро приступить к созданию снарядов, когда получит объяснения, как это делать. Пока их изготовление по такой схеме налажено только в Японии и Германии.