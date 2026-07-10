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Эксперт рассказал, когда на Украине могут начать производство ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.07.2026
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03:24 10.07.2026
Эксперт рассказал, когда на Украине могут начать производство ЗРК Patriot

Коротченко: производство Patriot PAC-3 на Украине начнется не раньше 2030-х

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot Армии США
Ракетные системы ПВО Patriot Армии США - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot Армии США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что передача США лицензии на производство зенитных ракет Patriot PAC-3 Украине является «политическим реверансом».
  • По мнению Коротченко, производство ракет на Украине в лучшем случае может начаться не ранее 2030-х годов из-за необходимости существенных инвестиций и отсутствия квалифицированных кадров.
  • Коротченко подчеркнул, что даже если лицензия будет передана, речь может идти только о крупно-сборочном производстве с участием украинских специалистов под присмотром американских партнеров.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Передача США лицензии на производство зенитных ракет Patriot PAC-3 Украине является "политическим реверансом", а само производство в лучшем случае может начаться не ранее 2030-х годов, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
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"Анонсированные планы возможного развертывания на территории Украины производства зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 потребуют существенных инвестиций в производственные технологические базы, а самое главное - квалифицированных инженерных и технических кадров, способных участвовать в этом сложнейшем производстве. Ни тем, ни другим режим Зеленского в настоящее время не располагает", - сказал Коротченко.
Возможности самих США по серийному выпуску указанных типов ракет ограничены существующими мощностями, отметил он. Само их производство считается одной из наиболее технически сложных и наукоемких научно-технических и производственных задач. Американцы десятилетиями совершенствовали свои возможности. Даже в случае передачи лицензионного производства фактически речь может идти только о крупно-сборочном, "отверточном" производстве, когда на Украину будут поступать ключевые блоки, системы, узлы и агрегаты данных зенитных управляемых ракет, а украинские специалисты под присмотром американских партнеров будут заниматься отверточной сборкой, отметил Коротченко.
Он добавил, что цикл климатических, технологических и инженерных испытаний подобного рода сложных технических оружейных систем требует особой квалификации и соответствующего оборудования.
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"Поэтому говорить о том, что на Украине производство указанных типов зенитных управляемых ракет к комплексам Patriot будет развернуто в ближайшей перспективе, крайне затруднительно. Речь может идти о временном отрезке длиной не менее пяти лет", - подчеркнул директор ЦАМТО.
Он также отметил, что в лицензионном соглашении должны будут действовать ограничения, связанные с поддержанием режима секретности, поскольку указанные типы вооружения относятся к категории особо охраняемых государственных секретов США.
"Поэтому даже для того, чтобы осуществить крупноузловое сборочное производство, требуется соответствующее выстраивание режима секретных мероприятий. Скорее всего, мы можем говорить о том, что это некий политический реверанс в сторону режима Зеленского, не подкрепленный какими-либо реальными технологическими возможностями и реальной политической волей нынешнего руководства США", - сказал Коротченко.
По его мнению, как минимум ЦРУ и Пентагон будут настроены критически или даже сделают все для того, чтобы заблокировать сам факт передачи Киеву столь чувствительных технологических и промышленных секретов, относящихся к категории особо охраняемых тайн Соединенных Штатов.
"Излишне говорить о том, что в случае появления когда-либо подобного производства на территории Украины оно будет незамедлительно уничтожено российским ракетным ударом", - сказал директор ЦАМТО.
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