Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в капище, заявили в МИД

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в "бесовское капище", а Владимир Зеленский демонстрирует неприязнь к православию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она отметила, что украинские власти собираются проводить в лавре обряды у бюста преданному анафеме гетману Ивану Мазепе.

В конце июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепы, при этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.