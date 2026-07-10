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Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в капище, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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01:39 10.07.2026
Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в капище, заявили в МИД

Захарова: Киев пытается превратить Киево-Печерскую лавру в бесовское капище

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в «бесовское капище».
  • В центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины сообщили, что «Украинский национальный пантеон» может быть размещен на территории Киево-Печерской лавры.
  • В Киево-Печерской лавре открыли бюст гетману Ивану Мазепе, преданному анафеме, и Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в "бесовское капище", а Владимир Зеленский демонстрирует неприязнь к православию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее в центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины сообщили, что "Украинский национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, будет размещен на территории Киево-Печерской лавры.
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"Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище... Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере, стремясь причинить еще большее душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Она отметила, что украинские власти собираются проводить в лавре обряды у бюста преданному анафеме гетману Ивану Мазепе.
В конце июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепы, при этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.
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