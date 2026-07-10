Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что армия Украины не сможет сдержать наступление российских войск на широком участке фронта.
- По словам Джонсона, российские войска имеют решающее превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках на направлениях наступления.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Армия Украины не сможет сдержать наступление российских войск на широком участке фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
По словам Макгрегора, у ВСУ не хватает сил на противостояние.
"У Украины такого нет. <…> И нет резервов, на которые можно было бы опереться. А им нужно защищать территорию, для которой, откровенно говоря, у них просто не хватает людей. Поэтому Россия будет продолжать давить, давить, и все быстрее продвигаться. Украинцам придется спешно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. И в итоге они не выдержат. Все рухнет", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 1385 военнослужащих.