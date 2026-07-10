"Все рушится". В США приготовились к прорыву в зоне СВО

"У Украины такого нет. <…> И нет резервов, на которые можно было бы опереться. А им нужно защищать территорию, для которой, откровенно говоря, у них просто не хватает людей. Поэтому Россия будет продолжать давить, давить, и все быстрее продвигаться. Украинцам придется спешно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. И в итоге они не выдержат. Все рухнет", — подчеркнул эксперт.