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"Все рушится". В США приготовились к прорыву в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2026
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01:02 10.07.2026 (обновлено: 01:07 10.07.2026)
"Все рушится". В США приготовились к прорыву в зоне СВО

Аналитик Джонсон: ВСУ не смогут сдержать наступление ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что армия Украины не сможет сдержать наступление российских войск на широком участке фронта.
  • По словам Джонсона, российские войска имеют решающее превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках на направлениях наступления.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Армия Украины не сможет сдержать наступление российских войск на широком участке фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, <…> имея превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках. У них решающее превосходство на этих направлениях", — отметил он.
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По словам Макгрегора, у ВСУ не хватает сил на противостояние.
"У Украины такого нет. <…> И нет резервов, на которые можно было бы опереться. А им нужно защищать территорию, для которой, откровенно говоря, у них просто не хватает людей. Поэтому Россия будет продолжать давить, давить, и все быстрее продвигаться. Украинцам придется спешно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. И в итоге они не выдержат. Все рухнет", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 1385 военнослужащих.
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