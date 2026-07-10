В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Днепропетровска и в Харькове на Украине прогремели взрывы.
- В Харьковской и части Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска и в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Днепропетровска слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской и части Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18