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Зеленский попытался шантажировать НАТО ядерным оружием, заявила Захарова - РИА Новости, 10.07.2026
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00:32 10.07.2026
Зеленский попытался шантажировать НАТО ядерным оружием, заявила Захарова

Захарова: Зеленский шантажировал НАТО ядерным оружием, но его проигнорировали

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский намекал на возможность получения Украиной ядерного оружия, но его заявление было проигнорировано.
  • На саммите НАТО в Анкаре не было дано обещаний о вступлении Украины в альянс.
  • Надежды Киева на долгосрочную военно-финансовую помощь от НАТО не оправдались.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ради увеличения поддержки Киева попытался шантажировать страны НАТО перспективой обладания ядерным оружием, но его проигнорировали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что прошедший саммит НАТО в Анкаре стал разочарованием для Зеленского во многих смыслах. В итоговой декларации нет и намека на вступление Украины в альянс, надежды Киева на долгосрочную военно-финансовую помощь оказались несбыточными.
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"Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы "вслух": "У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть", - отметила Захарова.
"Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия "гарантию безопасности" себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался", - добавила она.
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