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Спасатели вызволили уфимца, застрявшего за кондиционером на стене здания - РИА Новости, 10.07.2026
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12:09 10.07.2026
Спасатели вызволили уфимца, застрявшего за кондиционером на стене здания

Уфимские спасатели спасли мужчину, застрявшего между стеной дома и кондиционером

© Управление гражданской защиты г. Уфы/ВКонтактеУфимские спасатели вызволили мужчину, который застрял между стеной жилого дома и кондиционером
Уфимские спасатели вызволили мужчину, который застрял между стеной жилого дома и кондиционером - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Управление гражданской защиты г. Уфы/ВКонтакте
Уфимские спасатели вызволили мужчину, который застрял между стеной жилого дома и кондиционером
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе мужчина застрял между стеной жилого дома и кондиционером.
  • Спасатели демонтировали кронштейны кондиционера и освободили его.
  • Жизни мужчины ничего не угрожает.
УФА, 10 июл - РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили мужчину, который застрял между стеной жилого дома и кондиционером, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление гражданской защиты города.
"В службу спасения Уфы поступил необычный звонок: на стене здания на проспекте Октября за наружным блоком кондиционера застрял мужчина. Самостоятельно выбраться из узкого зазора у него не получалось", - говорится в сообщении.
Дежурная смена спасателей прибыла на место, оценила ситуацию и с помощью инструментов деликатно демонтировала кронштейны кондиционера, освободив "пленника". Мужчину передали медикам, его жизни ничего не угрожает, отмечает управление.
"Но главный вопрос остался без ответа: как и зачем он туда залез? Был ли это очень сложный побег из окна в стиле голливудских мелодрам или просто непреодолимое желание прижаться к прохладному металлу - история умалчивает", - добавили в ведомстве.
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