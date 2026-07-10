Спасатели вызволили уфимца, застрявшего за кондиционером на стене здания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе мужчина застрял между стеной жилого дома и кондиционером.
- Спасатели демонтировали кронштейны кондиционера и освободили его.
- Жизни мужчины ничего не угрожает.
УФА, 10 июл - РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили мужчину, который застрял между стеной жилого дома и кондиционером, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление гражданской защиты города.
"В службу спасения Уфы поступил необычный звонок: на стене здания на проспекте Октября за наружным блоком кондиционера застрял мужчина. Самостоятельно выбраться из узкого зазора у него не получалось", - говорится в сообщении.
Дежурная смена спасателей прибыла на место, оценила ситуацию и с помощью инструментов деликатно демонтировала кронштейны кондиционера, освободив "пленника". Мужчину передали медикам, его жизни ничего не угрожает, отмечает управление.
"Но главный вопрос остался без ответа: как и зачем он туда залез? Был ли это очень сложный побег из окна в стиле голливудских мелодрам или просто непреодолимое желание прижаться к прохладному металлу - история умалчивает", - добавили в ведомстве.