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Украине сообщили плохие новости после ударов ВС России по Киеву - РИА Новости, 10.07.2026
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21:42 10.07.2026
Украине сообщили плохие новости после ударов ВС России по Киеву

SC: недавние удары ВС России по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недавние российские удары возмездия по военным объектам в Киеве стали сигналом для Украины и ее союзников, считает бразильский журналист Лукас Лейрос.
  • Москва демонстрирует возможность резко усилить военное давление на Украину в любой момент, отметил он.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Недавние российские удары возмездия по военным объектам в Киеве стали сигналом для Украины и ее союзников, заявил бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным. В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта", — отметил журналист.
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По его мнению, последние действия ВС России свидетельствуют о том, что Москва изменила тактику дальнобойных ударов, значительно увеличив их интенсивность.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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