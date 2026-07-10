© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишневом в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Недавние российские удары возмездия по военным объектам в Киеве стали сигналом для Украины и ее союзников, считает бразильский журналист Лукас Лейрос.

Москва демонстрирует возможность резко усилить военное давление на Украину в любой момент, отметил он.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Недавние российские удары возмездия по военным объектам в Киеве стали сигналом для Украины и ее союзников, заявил бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для Недавние российские удары возмездия по военным объектам в Киеве стали сигналом для Украины и ее союзников, заявил бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

"Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным. В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта", — отметил журналист.

По его мнению, последние действия ВС России свидетельствуют о том, что Москва изменила тактику дальнобойных ударов, значительно увеличив их интенсивность.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.