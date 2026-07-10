Российские ученые сделали открытие, позволяющее эффективнее лечить рак кожи

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые установили, что корректировка микрофлоры кишечника больного раком кожи может повысить эффективность лечения меланомы.

Ученые из ФНКЦ физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина впервые в мире провели исследование кишечной микробиоты в когорте пациентов с меланомой.

Врачи могут использовать данные о кишечном микробиоме для прогноза и повышения эффективности лечения, делая иммунную систему пациента более восприимчивой к иммунотерапии.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские медики установили, что корректировка микрофлоры кишечника поможет эффективнее лечить рак кожи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.

"Ученые выяснили: чтобы оценить, поможет ли иммунотерапия пациенту с меланомой, недостаточно определить виды бактерий в его кишечнике. Оказалось, что разные штаммы в рамках одного вида могут как способствовать лечению, так и препятствовать ему. Открытие позволит врачам точнее предсказывать эффективность дорогостоящих препаратов от рака еще до их назначения пациентам и в дальнейшем повышать шансы на успешное лечение, корректируя кишечную микрофлору больных", — говорится в релизе.

Меланома — один из наиболее агрессивных типов рака кожи. Долгое время он считался трудноизлечимым из-за того, что быстро дает метастазы в других органах и тканях. Специалисты из ФНКЦ физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина впервые в мире провели исследование кишечной микробиоты у пациентов с таким заболеванием.

"В анализ вошли 62 образца, собранные до начала противоопухолевой терапии. Ученые выделили и расшифровали последовательности всей ДНК, содержащейся в образцах. Чтобы сделать анализ более точным, авторы добавили в исследование данные из других аналогичных работ, проведенных учеными из разных стран. Таким образом, в совокупный анализ вошли 490 образцов из семи независимых когорт пациентов", — рассказали в фонде.

По словам заведующей лабораторией геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ физико-химической медицины Ксении Климиной, данные о кишечном микробиоме можно использовать не только для прогноза, но и для повышения эффективности лечения.

"Так, корректируя микрофлору пациента, они смогут сделать его иммунную систему более восприимчивой к иммунотерапии и тем самым повысить шансы больного на выздоровление. В дальнейшем мы планируем не останавливаться на бактериях: не менее важная роль принадлежит фагам — вирусам, которые инфицируют бактерии", — сказала она.