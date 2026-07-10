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Российские ученые сделали открытие, позволяющее эффективнее лечить рак кожи - РИА Новости, 10.07.2026
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11:47 10.07.2026 (обновлено: 12:34 10.07.2026)
Российские ученые сделали открытие, позволяющее эффективнее лечить рак кожи

Ученые РНФ сделали открытие, позволяющее эффективнее лечить рак кожи

© Фото : Российский научный фондАвторы исследования
Авторы исследования - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Российский научный фонд
Авторы исследования
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые установили, что корректировка микрофлоры кишечника больного раком кожи может повысить эффективность лечения меланомы.
  • Ученые из ФНКЦ физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина впервые в мире провели исследование кишечной микробиоты в когорте пациентов с меланомой.
  • Врачи могут использовать данные о кишечном микробиоме для прогноза и повышения эффективности лечения, делая иммунную систему пациента более восприимчивой к иммунотерапии.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские медики установили, что корректировка микрофлоры кишечника поможет эффективнее лечить рак кожи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.
"Ученые выяснили: чтобы оценить, поможет ли иммунотерапия пациенту с меланомой, недостаточно определить виды бактерий в его кишечнике. Оказалось, что разные штаммы в рамках одного вида могут как способствовать лечению, так и препятствовать ему. Открытие позволит врачам точнее предсказывать эффективность дорогостоящих препаратов от рака еще до их назначения пациентам и в дальнейшем повышать шансы на успешное лечение, корректируя кишечную микрофлору больных", — говорится в релизе.
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Меланома — один из наиболее агрессивных типов рака кожи. Долгое время он считался трудноизлечимым из-за того, что быстро дает метастазы в других органах и тканях. Специалисты из ФНКЦ физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина впервые в мире провели исследование кишечной микробиоты у пациентов с таким заболеванием.
"В анализ вошли 62 образца, собранные до начала противоопухолевой терапии. Ученые выделили и расшифровали последовательности всей ДНК, содержащейся в образцах. Чтобы сделать анализ более точным, авторы добавили в исследование данные из других аналогичных работ, проведенных учеными из разных стран. Таким образом, в совокупный анализ вошли 490 образцов из семи независимых когорт пациентов", — рассказали в фонде.
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По словам заведующей лабораторией геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ физико-химической медицины Ксении Климиной, данные о кишечном микробиоме можно использовать не только для прогноза, но и для повышения эффективности лечения.
"Так, корректируя микрофлору пациента, они смогут сделать его иммунную систему более восприимчивой к иммунотерапии и тем самым повысить шансы больного на выздоровление. В дальнейшем мы планируем не останавливаться на бактериях: не менее важная роль принадлежит фагам — вирусам, которые инфицируют бактерии", — сказала она.
Российский научный фонд создан в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина для поддержки значимых фундаментальных и прикладных исследований в интересах науки, экономики и общества. С 2014 года 29 тысяч проектов получили от фонда 303 миллиарда рублей.
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