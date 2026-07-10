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Корабли ВМФ России и Китая проведут морской этап учения - РИА Новости, 10.07.2026
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05:07 10.07.2026
Корабли ВМФ России и Китая проведут морской этап учения

Корабли ВМФ России и Китая вышли в море в рамках учения "Морское взаимодействие"

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипажи кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026».
  • В ходе учения военные моряки двух стран отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы и потренируются выполнять совместные спасательные действия.
  • От ВМФ РФ в учении принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, а ВМС Китая представляют несколько военных кораблей и судов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экипажи кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота
"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а российские и китайские моряки поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях.
Военные моряки двух стран в ходе морской части учения при отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы, а также потренируются выполнять совместные спасательные действия. Особое внимание будет уделено совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, подчеркнули в пресс-службе. В ходе одного из этапов будет проведена тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.
В учении, которое стартовало 6 июля, от ВМФ РФ в принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота - крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", спасательного судна "Игорь Белоусов".
ВМС Китая представляют эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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