Корабли ВМФ России и Китая проведут морской этап учения

Отмечается, что ранее командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а российские и китайские моряки поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях.

Военные моряки двух стран в ходе морской части учения при отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы, а также потренируются выполнять совместные спасательные действия. Особое внимание будет уделено совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, подчеркнули в пресс-службе. В ходе одного из этапов будет проведена тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.