Корабли ВМФ России и Китая проведут морской этап учения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипажи кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026».
- В ходе учения военные моряки двух стран отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы и потренируются выполнять совместные спасательные действия.
- От ВМФ РФ в учении принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, а ВМС Китая представляют несколько военных кораблей и судов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экипажи кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота
Отмечается, что ранее командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а российские и китайские моряки поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях.
Военные моряки двух стран в ходе морской части учения при отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы, а также потренируются выполнять совместные спасательные действия. Особое внимание будет уделено совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, подчеркнули в пресс-службе. В ходе одного из этапов будет проведена тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.
В учении, которое стартовало 6 июля, от ВМФ РФ в принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота - крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", спасательного судна "Игорь Белоусов".
ВМС Китая представляют эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".