Три краснокнижных серых тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

Три краснокнижных серых тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

© Фото : АНО "Сердце морей" Три краснокнижных серых тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

Три краснокнижных тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

Краткий пересказ от РИА ИИ Три краснокнижных серых тюленя — Влад, Шура и Майя — вернулись в Балтийское море после реабилитации в центре помощи морским млекопитающим «Сердце Морей».

Перед возвращением в море каждый тюлень был отмечен специальной биркой на перепонке ласта для дальнейшей идентификации.

В 2026 году специалисты АНО «Сердце морей» приняли десять ослабленных детенышей серого тюленя, найденных на побережье Калининградской области.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл – РИ А Новости. Три краснокнижных серых тюленя Влад, Шура и Майя вернулись в Балтийское море после реабилитации, это завершающий выпуск сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Сердце морей".

"В Калининградской области состоялся выпуск еще троих детенышей краснокнижного серого тюленя. Влад, Шура и Майя вернулись в естественную среду обитания после реабилитации в центре помощи морским млекопитающим "Сердце Морей", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что этот выпуск стал особенно трогательным для команды центра, поскольку он завершающий в этом сезоне. Семеро подопечных были выпущены ранее, а Влад, Шура и Майя оставались под наблюдением чуть дольше: им нужно было набраться сил, окрепнуть и подготовиться к жизни в море.

"Перед возвращением в море каждый тюлень был отмечен специальной биркой на перепонке ласта. Такая практика используется в международных программах реабилитации морских млекопитающих и позволяет в дальнейшем идентифицировать животное как подопечного центра "Сердце Морей", - объяснила представитель организации.

По ее данным, Влад был найден 28 апреля на Куршской косе. На момент поступления он оказался самым маленьким и худеньким тюленем в этом сезоне: его вес составлял всего 13,3 килограмма. Шуру обнаружили 29 апреля в Янтарном . Ее состояние вызывало у специалистов наибольшее беспокойство: она была ослаблена, а на голове и шее были серьезные раны, вероятно полученные от других животных.

Майя, уточнила собеседница, поступила в центр 1 мая с Куршской косы. Четырехнедельная малышка весила всего 15,5 килограммов, была сильно истощена и обезвожена.

"В ходе реабилитации в центре тюленятам помогают набрать вес, перейти на самостоятельное питание и сформировать запас подкожного жира, который необходим для сохранения тепла в холодной воде. Перед выпуском специалисты также убеждаются, что животное уверенно плавает, способно конкурировать за рыбу и сохраняет осторожность по отношению к человеку", - рассказали в пресс-службе.

Всего в 2026 году специалисты АНО "Сердце морей" приняли десять ослабленных детенышей серого тюленя, найденных на побережье Калининградской области.