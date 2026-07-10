Глава Тувы призвал разделить горе с семьями двух погибших девочек

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики достойно разделить горе с семьями двух погибших девочек, которым сейчас особенно необходимы поддержка и покой.

"Прошу всех отнестись к трагедии с глубоким уважением, сохранить спокойствие и завтра достойно проводить наших девочек <…> в последний путь… Семьям погибших, как никогда, нужны наши тихие молитвы, поддержка и покой", - написал он.