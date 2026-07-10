Глава Тувы призвал разделить горе с семьями двух погибших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кызыле пропали две 12-летние девочки, которые 1 июля ушли из своих домов и не вернулись.
- На берегу Енисея были найдены тела обеих девочек.
- Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики поддержать семьи погибших и отнестись к трагедии с глубоким уважением.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики достойно разделить горе с семьями двух погибших девочек, которым сейчас особенно необходимы поддержка и покой.
На прошлой неделе республиканское МВД сообщило о пропаже двух девочек, которые 1 июля ушли из своих домов в Кызыле и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. В четверг СУСК РФ по республике сообщило об обнаружении тела одной из девочек на берегу реки Енисей, вторая погибшая была найдена у села Ийи-Тал. Семьи опознали тела погибших детей.
Ховалыг в своем канале на платформе "Макс" отметил, что сейчас "не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях", призвав не поддаваться на провокации, не распространять слухи и домыслы.
"Прошу всех отнестись к трагедии с глубоким уважением, сохранить спокойствие и завтра достойно проводить наших девочек <…> в последний путь… Семьям погибших, как никогда, нужны наши тихие молитвы, поддержка и покой", - написал он.
Глава Тувы также призвал жителей республики объединиться, поддержать родных погибших и "разделить горе достойно".