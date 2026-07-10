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СК назвал предварительную причину смерти двух девочек в Туве - РИА Новости, 10.07.2026
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06:44 10.07.2026 (обновлено: 08:54 10.07.2026)
СК назвал предварительную причину смерти двух девочек в Туве

Предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление

© Следком.Тыва/MAXПоиски пропавших девочек в Туве
Поиски пропавших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
Поиски пропавших девочек в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление.
  • Следов насилия на телах не обнаружили.
КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Предварительной причиной смерти двух 12-летних девочек, тела которых нашли в Туве, стало утопление, сообщает республиканское управление СК.
"Для установления точной причины <...> назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие <...> признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.
Об исчезновении детей стало известно на минувшей неделе: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны и обувь лежали в разных местах на берегу Енисея.
Тела девочек нашли накануне. Первое обнаружили около реки в районе села Сукпак Кызылского района, второе — близ населенного пункта Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе.
Поиски пропавших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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ПроисшествияРеспублика ТываКызылРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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