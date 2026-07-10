СК назвал предварительную причину смерти двух девочек в Туве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление.
- Следов насилия на телах не обнаружили.
КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Предварительной причиной смерти двух 12-летних девочек, тела которых нашли в Туве, стало утопление, сообщает республиканское управление СК.
"Для установления точной причины <...> назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие <...> признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.
Об исчезновении детей стало известно на минувшей неделе: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны и обувь лежали в разных местах на берегу Енисея.
Тела девочек нашли накануне. Первое обнаружили около реки в районе села Сукпак Кызылского района, второе — близ населенного пункта Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе.