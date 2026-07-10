Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации Киевом нацистских преступников.
- Он подчеркнул важность правды как фундамента для примирения в европейском сообществе.
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации Киевом нацистских преступников.
"Я рассчитываю на отрезвление с той (украинской – ред.) стороны. Также я рассчитываю на сдерживание излишних эмоций в Польше", - сказал Туск журналистам.
"Я хочу обратиться ко всем порядочным, умным, ответственным украинцам. Помните, что великое европейское сообщество опирается на правду. Эта правда является абсолютно необходимым фундаментом примирения", - добавил он.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации