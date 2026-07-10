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МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400 - РИА Новости, 10.07.2026
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22:32 10.07.2026
МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

Фидан: переговоры с Россией необходимы для решения вопроса по ЗРК С-400

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости конструктивных переговоров с Россией по вопросу зенитных ракетных комплексов С-400.
  • Газета Hürriyet сообщила о возможной продаже Турцией российских ЗРК С-400 одной из стран Персидского залива.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей ЗРК С-400 и будет продолжать контакты по этой теме.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.
В пятницу газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция якобы может продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей зенитных ракетных комплексов С-400 и будет продолжать контакты по этой теме, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией (по вопросу ЗРК С-400 - ред.)", - заявил Фидан в интервью National.
По его словам, турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения.
Фидан подчеркнул, что пока не может назвать страны, которые могут быть вовлечены в этот процесс, а также раскрыть возможную модель урегулирования.
По его словам, Россия как поставщик комплексов С-400 также должна участвовать в переговорах, поскольку без ее участия реализация возможных договоренностей невозможна.
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В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений. Он отметил, что наличие российских ЗРК у Анкары его никак не беспокоит. Но, по его словам, решение о поставках F-35 еще предстоит принять. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших истребителей.
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В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Хакан ФиданДмитрий ПесковДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35Саммит НАТО
 
 
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