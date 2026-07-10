МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости конструктивных переговоров с Россией по вопросу зенитных ракетных комплексов С-400.

Газета Hürriyet сообщила о возможной продаже Турцией российских ЗРК С-400 одной из стран Персидского залива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей ЗРК С-400 и будет продолжать контакты по этой теме.

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

В пятницу газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция якобы может продать российские зенитные ракетные комплексы С-40 0 одной из стран Персидского залива. Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей зенитных ракетных комплексов С-400 и будет продолжать контакты по этой теме, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией (по вопросу ЗРК С-400 - ред.)", - заявил Фидан в интервью National

По его словам, турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения.

Фидан подчеркнул, что пока не может назвать страны, которые могут быть вовлечены в этот процесс, а также раскрыть возможную модель урегулирования.

По его словам, Россия как поставщик комплексов С-400 также должна участвовать в переговорах, поскольку без ее участия реализация возможных договоренностей невозможна.

В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA.