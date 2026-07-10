Россия продолжит контакты с Турцией по судьбе С-400, заявил Песков

"Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращалась ли Турция к России за разрешением на продажу российских ЗРК С-400.