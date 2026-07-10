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Россия продолжит контакты с Турцией по судьбе С-400, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2026
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12:59 10.07.2026
Россия продолжит контакты с Турцией по судьбе С-400, заявил Песков

Песков: Россия продолжит контакты с Анкарой по вопросу продажи С-400

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Зенитная ракетная система С-400. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных Турции зенитных ракетных комплексов С-400, заявил Дмитрий Песков.
  • Россия будет продолжать контакты с Турцией по вопросу ЗРК С-400.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей зенитных ракетных комплексов С-400 и будет продолжать контакты по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция якобы может продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива.
"Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращалась ли Турция к России за разрешением на продажу российских ЗРК С-400.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Вчера, 12:46
 
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