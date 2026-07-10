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ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Яблока" - РИА Новости, 10.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:37 10.07.2026 (обновлено: 11:12 10.07.2026)
ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Яблока"

ЦИК заверил списки кандидатов "Яблока" на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков
Председатель партии Яблоко Николай Рыбаков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко".
  • Партия "Яблоко" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов 4 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко", решение приняли члены ЦИК на заседании.
В пятницу на заседании члены Центризбиркома России приняли соответствующие постановления. "Принято", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.
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30 июня, 07:17
"Яблоко" 4 июля представило в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Делегация партии передала пакеты документов 412 кандидатов, выдвинутых на съезде 28 июня.
После рассмотрения документов ЦИК на заседании 6 июля уведомил "Яблоко" о выявленных недостатках, касающихся 19 кандидатов из федерального списка и шести кандидатов по одномандатным округам.
"В отношении 18 из 19 кандидатов, выдвинутых в составе федерального списка, недостатки были партией исправлены… По кандидатам-одномандатникам все недостатки были партией исправлены", - сказала на заседании секретарь ЦИК России Наталья Бударина.
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В итоге Центризбирком заверил федеральный список "Яблока" в составе 274 кандидатов, список кандидатов партии по одномандатным округам был заверен в количестве 137 человек.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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