ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко".

Партия "Яблоко" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов 4 июля.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко", решение приняли члены ЦИК на заседании.

В пятницу на заседании члены Центризбиркома России приняли соответствующие постановления. "Принято", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.

"Яблоко" 4 июля представило в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Делегация партии передала пакеты документов 412 кандидатов, выдвинутых на съезде 28 июня.

После рассмотрения документов ЦИК на заседании 6 июля уведомил "Яблоко" о выявленных недостатках, касающихся 19 кандидатов из федерального списка и шести кандидатов по одномандатным округам.

"В отношении 18 из 19 кандидатов, выдвинутых в составе федерального списка, недостатки были партией исправлены… По кандидатам-одномандатникам все недостатки были партией исправлены", - сказала на заседании секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

В итоге Центризбирком заверил федеральный список "Яблока" в составе 274 кандидатов, список кандидатов партии по одномандатным округам был заверен в количестве 137 человек.