ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Новых людей"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ в пятницу заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва партии "Новые люди" и список кандидатов "Новых людей" по одномандатным округам, решение принято на заседании ЦИК России.

"Новые люди" 7 июля предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Итоговый список кандидатов для участия в выборах партия утвердила на съезде 1 июля. В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам "Новые люди" выдвинули 83 кандидата.