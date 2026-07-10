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ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Новых людей" - РИА Новости, 10.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:23 10.07.2026

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Новых людей"

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центризбирком РФ заверил федеральный список кандидатов и список по одномандатным округам партии «Новые люди» для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • В федеральный список партии «Новые люди» вошло 299 человек, а по одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ в пятницу заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва партии "Новые люди" и список кандидатов "Новых людей" по одномандатным округам, решение принято на заседании ЦИК России.
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия постановлений о заверении списков.
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Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
"Новые люди" 7 июля предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Итоговый список кандидатов для участия в выборах партия утвердила на съезде 1 июля. В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам "Новые люди" выдвинули 83 кандидата.
Общефедеральный список на предстоящие выборы в Госдуму возглавляют лидер партии Алексея Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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30 июня, 07:17
 
Выборы в Государственную думуРоссияЭлла ПамфиловаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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