Молодежный центр "Энергия" откроют в Гагарине после ремонта в ноябре

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молодежный центр "Энергия" откроют в Гагарине после капитального ремонта в ноябре текущего года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В Смоленской области ведем системную работу по обновлению молодежной инфраструктуры. Создаем условия, чтобы у молодых людей была возможность для самореализации, развития и воплощения своих идей. В настоящее время в Гагарине капитально ремонтируем здание молодежного центра "Энергия"", - написал Анохин на платформе "Макс".

Проект реализуют благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", который проводит "Росмолодежь" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Регион привлек федеральные средства на модернизацию молодежных пространств.

В Гагарине появится современное многофункциональное пространство с комфортным коворкингом для работы и учебы, зонами для молодых семей и международного клуба дружбы. Также будет работать трансформируемый конференц-зал, который можно адаптировать под любые активности – от лекций до выставок и творческих встреч.

В настоящее время в здании выполнен демонтаж внутренних помещений, возведены новые перегородки, залиты полы, оштукатурены стены, завершаются электромонтажные работы. Строители монтируют системы канализации и отопления. В ближайшее время приступят к ремонту входной группы.