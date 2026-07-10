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Молодежный центр "Энергия" откроют в Гагарине после ремонта в ноябре - РИА Новости, 10.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:45 10.07.2026
Молодежный центр "Энергия" откроют в Гагарине после ремонта в ноябре

В Гагарине в ноябре закончат ремонт молодежного центра "Энергия"

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молодежный центр "Энергия" откроют в Гагарине после капитального ремонта в ноябре текущего года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"В Смоленской области ведем системную работу по обновлению молодежной инфраструктуры. Создаем условия, чтобы у молодых людей была возможность для самореализации, развития и воплощения своих идей. В настоящее время в Гагарине капитально ремонтируем здание молодежного центра "Энергия"", - написал Анохин на платформе "Макс".
Проект реализуют благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", который проводит "Росмолодежь" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Регион привлек федеральные средства на модернизацию молодежных пространств.
В Гагарине появится современное многофункциональное пространство с комфортным коворкингом для работы и учебы, зонами для молодых семей и международного клуба дружбы. Также будет работать трансформируемый конференц-зал, который можно адаптировать под любые активности – от лекций до выставок и творческих встреч.
В настоящее время в здании выполнен демонтаж внутренних помещений, возведены новые перегородки, залиты полы, оштукатурены стены, завершаются электромонтажные работы. Строители монтируют системы канализации и отопления. В ближайшее время приступят к ремонту входной группы.
"Открытие молодежного центра запланировано на ноябрь 2026 года. Это не единственное учреждение, которое мы создаем при помощи федеральных средств. Сейчас также идет ремонт центра "Витамин" в Вязьме, а в следующем году будет отремонтирован Десногорский молодежный центр. Стремимся не просто развивать инфраструктуру, но и наполнить пространства смыслом, создать атмосферу сотрудничества и творчества. Это основа для формирования поколения, готового принимать активное участие в развитии региона и страны", - резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьВасилий АнохинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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