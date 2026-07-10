Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.

По сообщению газеты Wall Street Journal, Израиль поделился с США разведданными о якобы планах иранцев совершить покушение на Трампа.

Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявление о подготовке покушения на Трампа.

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.

Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал заявление, что в Тегеране готовили покушения на Трампа.

"Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели", — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.

Комментируя сообщения о якобы новом заговоре Ирана, Трамп заявил, что не считает это новым планом, — по его словам, Тегеран уже многие годы хочет его устранить, сказано в материале.