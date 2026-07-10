Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.
- По сообщению газеты Wall Street Journal, Израиль поделился с США разведданными о якобы планах иранцев совершить покушение на Трампа.
- Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявление о подготовке покушения на Трампа.
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.
Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал заявление, что в Тегеране готовили покушения на Трампа.
"Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели", — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.
Комментируя сообщения о якобы новом заговоре Ирана, Трамп заявил, что не считает это новым планом, — по его словам, Тегеран уже многие годы хочет его устранить, сказано в материале.
Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту президента составляет 5,2 процента. По словам американского лидера, он является "целью номер один" для Ирана. На этом фоне, как заявил Трамп порталу Axios, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.